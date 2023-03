BBB23: João Vicente fala sobre eliminação de Cara de Sapato

João Vicente falou sobre a amizade com o lutador e da cobrança nas redes sociais por um posicionamento sobre o caso

Durante o programa Papo de Segunda, do GNT, João Vicente falou sobre a cobrança que recebeu em suas redes sociais após a eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23. O lutador e o ator são amigos de longa data.

Ao ser questionado por Manoel Soares o galã esclareceu:

"Essa cobrança aconteceu por dois motivos: primeiro, porque eu sou amigo do Antônio. E, segundo, porque eu tinha feito um texto para ele, antes de acontecer qualquer coisa, falando sobre o paredão. Eu fiz um texto falando da minha experiência como amigo dele e muito nesse tom de provocação que rola nas redes sociais", relembrou João Vicente.

E continuou: "Quando aconteceu o que aconteceu e começaram a falar sobre importunação sexual, eu parei para pensar que é um assunto muito sério e deve ser tratado com seriedade. Não é uma opinião ou uma impressão. Quando a gente está tratando de uma coisa que é um crime, você não vai dar o seu 'pitaco'”

“É mais sério do que isso, até porque envolve a vida de duas pessoas e a vida dessas pessoas pode ser afetada diretamente. E o risco de ser injusto para qualquer um dos lados é muito grande. Por isso eu não me posicionei no momento em que aconteceu, porque eu não acho que é o momento de falar no mesmo tom de brincadeira, porque não é mais uma brincadeira."

Em seguida, João Vicente falou sobre a importância de os homens reverem seus comportamentos perante a sociedade.

"Se tem alguma coisa positiva nisso tudo é relembrar que nós homens temos que rever com urgência nossos comportamentos, que a gente tem que assumir o compromisso de evoluir, porque a gente ainda tem muito o que evoluir enquanto homens e sociedade."

MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram eliminados do programa na quinta-feira, 16, após o caso de assédio com a mexicana Dania Mendez.