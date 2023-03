BBB23: Irmã de Ricardo abre detalhes da vida amorosa do brother: “Sofre”

Renata Camargo, irmã de Ricardo revela que o brother já sofreu diversas decepções amorosas fora do BBB23

Desde que entrou no BBB23, RicardoCamargo (30) mostrou que é um romântico incurável. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, o brother já trocou beijos com Paula Freitas (28) e Tina Calamba (29), além de manter um relacionamento com Sarah Aline (25). Mas fora do reality, Renata Camargo, irmã do confinando, revelou que ele já sofreu diversas decepções amorosas.

Em seu Instagram, Renata abriu uma caixinha de perguntas e revelou vários detalhes sobre a vida do brother: “Alface já se apaixonou por alguém?", perguntou uma fã. A irmã do brother foi sincera: “E como teve decepção, filha! Aquele ali… Enfim, já teve várias decepções amorosas, é daqueles que chora, que sofre”, contou.

Questionada se o brother era ciumento com a família, ela revelou que já passou por poucas e boas, mas que hoje em dia, Ricardo é mais tranquilo: “Durante a adolescência, sempre foi bem ciumento, foi babado, agora na vida adulta não é mais não, mas ele sempre tá por perto”, abriu o coração com os seguidores.

Para finalizar a sequência, ela também contou quais serão os planos do brother caso ganhe o reality: “Eu acredito que ele volte a morar [em Sergipe], sim, porque já era um desejo dele, porém eu acho que não tão rápido, porque existe o contrato para resolver e os trabalhos… mas é um desejo muito forte do coração dele.”, revelou Renata, que sempre publica declarações em apoio ao irmão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Souza Camargo (@_camargo_renata)

Irmã de Ricardo fala sobre beijão do brother em Sarah Aline

Essa não foi a primeira vez que Renata Camargo expôs sua opinião sobre as atitudes do irmão dentro do BBB23. No início do mês, ela abriu o jogo e revelou o que pensa sobre o relacionamento de Ricardo e Sarah Aline, logo após a primeira pegação intensa que rolou entre os dois: “Ficamos bem surpresos… não esperávamos”, ela confessou e lembrou da relação com Paula, eliminada do reality.