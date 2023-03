BBB23: Irmã de Cara de Sapato revela como descobriu sobre reality

Caroline Oliveira, irmã de Cara de Sapato, admite forma como descobriu que irmão iria para o BBB 23

Nesta sexta-feira, Caroline Oliveira, a irmã do lutador de MMA Antônio Cara de Sapato, revelou durante uma entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, que descobriu que o irmão tinha entrado no Big Brother Brasil 23 somente pela televisão.

Caroline disse que passou muito tempo sem falar com o irmão por questão da distância, visto que mora em Recife desde os 24 anos. Então, por conta disso, não sabia da entrada de Antônio no reality da casa mais vigiada do país.

“Ver meu irmão lá de fato foi uma grande surpresa. Como ele já tinha projeção no esporte e está muito bem financeiramente, porque ganhou lutas recentemente nos EUA, uma boa grana, acho que foi por conta do convite mesmo. Ele deve ter pensado: 'Porque não?’. Eu vou conversar com ele depois”, revelou a jornalista.

“Acredito que uma mídia como o BBB pode ampliar planos futuros. Sei lá, ele pode montar uma academia. Vai estar muito mais conhecido. Qualquer decisão que tomar para além da carreira que tem agora é inevitável que isso vai favorecer”, disse.

Operação no BBB23

