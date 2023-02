BBB23: Internet vai à loucura depois de Bruna Griphao sarrar Larissa Santos

Internautas ficam malucos após atriz Bruna Griphao chegar por trás e dar sarrada poderosa em Larissa Santos dentro do BBB23

A internet foi à loucura nesta quarta-feira, 22, após a atriz Bruna Griphao e a professora de educação física Larissa Santos protagonizaram uma cena para lá de intrigante na cozinha do Big Brother Brasil 23! O que rolou foi que a famosa chegou por trás da amiga, cantando, quando se empolgou e deu uma boa “sarrada”.

Bruna tinha ido buscar algo que estava bem perto da personal trainer, que estava cortando algumas coisas para o almoço dos confinados. As duas estavam de biquíni, quando a atriz segurou a cintura de Larissa e deu a famosa sarrada nela.

Alguns espectadores no Twitter não perdoaram, mostrando que Fred tinha dado uma “encoxada” na amada momentos antes, e Bruna teria ficado com vontade. “É que ela ficou com inveja”, brincou um internauta. Alguns ainda fizeram questão de relembrar da fala da atriz que garantiu que era herterossexual: “Tenho desejo por homem e não tenho por mulher”, disse ela.

Essa questão da sexualidade da atriz também foi motivo de brincadeiras. “Por isso aqui a Bruna não nasceu caminhoreira”, disse uma. Bruna disse dentro do BBB23 que se considera bissexual, mas nunca teve um relacionamento sério com uma mulher.

Cezar detona Cara de Sapato

O clima ficou tenso entre Cezar Black e Cara de Sapato na casa do BBB 23, da Globo, na tarde desta segunda-feira, 20. Isso porque eles se desentenderam quando o assunto do Jogo da Discórdia veio à tona.

“Voltou a situação do Jogo da Discórdia e, como sempre, Sapato, sempre se sentindo o Superman, defensor dos fracos e oprimidos, quer botar a conta da briga lá em mim”, disse Black para seus aliados. Logo depois, ele continuou: “Ele nunca fala dele, sempre tentando defender alguém. Se hoje a galera acha que a Amanda é o elo fraco, é por conta dele. Quer sempre ficar defendendo ela, botando debaixo da asa dele, como se a Amanda fosse fraca, coitada. Ela vai sempre atrás do Sapato. Ele não deixa ela se desenvolver sozinha”, finalizou.