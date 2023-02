BBB23: Internet acusa Bruna Griphao de ser mimada depois de briga com Larissa Santos

Atriz Bruna Griphao se irrita por mexerem em suas coisas, enquanto Larissa reclama por conta da bagunça

Nesta quarta-feira, 15, a internet reagiu bastante à briga entre a atriz Bruna Griphao e a professora de educação física Larissa Santos dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23. As duas discutiram por conta da bagunça que a famosa fez no Quarto Deserto, que se irritou ao perceber que mexeram em suas coisas.

Larissa explicou que ela tinha arrumado a bagunça e foi aí que a briga começou. Bruna também rebateu falando que outros participantes também deixam suas roupas e outros objetos jogados pelo quarto.

A web, então, reagiu à discussão das duas. Alguns fãs do reality show chamaram Bruna de mimada. “Aline colocando a criança mimada no seu devido lugar”, comentou um usuário. “Bruna é muito mimada, chega a ser engraçado. Com a Larissa ela dá uns gritos, mas com a Aline já fica mais piano”, disse outro.

aline colocando a criança mimada no seu devido lugar pic.twitter.com/BN62AS7JyZ — iza (@izattuita) February 15, 2023

Chocada!

Fora da casa, após ser eliminada, Paula ficou chocada ao descobrir que Key Alves e Gustavo estavam por trás do conflito que teve com Cristian dias antes de ser escolhida para deixar a casa mais vigiada do Brasil. "Eu não esperava isso, o Black, a Key, o Caubói. Porque ele se coloca em um lugar de que não é bobo e eu também não era. Então, eles se colocam em um lugar… achei ridículo”, comentou.