BBB23: Internautas surtam com massagem de Ricardo em Sarah Aline

Biomédico Ricardo Alface faz massagem especial em psicóloga Sarah Aline e internet vai à loucura

Na tarde desta terça-feira, 21, os internautas foram à loucura com uma cena para lá de quente vivida pelo biomédico Ricardo Alface e a psicóloga Sarah Aline. O brother fez uma massagem especial para sua namorada dentro da casa mais vigiada do país no Big Brother Brasil 23 e deixou os usuários na internet com inveja.

Enquanto Sarah estava deitada na cama, o biomédico passou um creme em suas costas para começar a massagem na amada. Durante o procedimento, ele pediu para que a psicóloga respirasse fundo junto com ele. Depois, os dois se juntaram para dormir.

“Você é meu maridinho”, disparou Sarah Aline, enquanto recebia a massagem, demonstrando seu carinho pelo biomédico. Ricardo deu tudo de si para poder proporcionar a melhor experiência possível para a psicóloga.

Os internautas, então, morreram de inveja da cena vivida entre os pombinhos dentro do confinamento. “Quem não adoraria uma massagem do Alface é maluco”, escreveu um. “Tá me dando um sono só de ver o Alface fazer massagem na Sarah, coisa boa”, disparou outro.

Bruna detona reação de sister após indicá-la ao paredão

Na manhã desta segunda-feira, 20, a atriz usou seu Raio-X para abrir o jogo sobre sua escolha e reclamou dos atritos com a ativista, Domitila Barros, incluindo a reação dela depois que foi parar na berlinda.

"Ontem foi formação de Paredão. Acho que, no final das contas, saiu como a gente achava que ia sair. Eu até comentei no quarto que eu sabia que, quando indicasse a Domitila, sabia que ela ia me tratar mal pra caramba, porque normalmente é o que ela faz”, Bruna iniciou o desabafo detonando a sister.

Em seguida, a loira justificou o voto: “E, pelos motivos desde o primeiro veto, ela só é uma opção de voto para mim também. Realmente falei a verdade no meu discurso. Não é perseguição, é só que não tem como ser incoerente com o que a gente sente aqui dentro, infelizmente”, Bruna comentou sobre a acusação de perseguir a sister. “E é uma sensação muito chata. Eu realmente estava vendo coisas muito positivas nela, mas... enfim. Não tem o que fazer. São essas reações que geram as minhas reações. E é isso”, a sister concluiu.