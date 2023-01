BBB23: Integrantes do Quarto Deserto dão sua opinião sobre quem volta do paredão

O paredão do Big Brother Brasil 23 é disputado pelo modelo Gabriel Tavares, Cézar Black e Domitila

Nesta semana, o paredão da semana do Big Brother Brasil 23 deixou a casa toda dividida por conta de dois integrantes que estão enfrentando a berlinda. Em um dos lados, Gabriel Tavares, enquanto o outro, Cézar Black e Domitila. Por conta de um recado que Tadeu Schmidt deu sobre o relacionamento tóxico do modelo com a atriz Bruna Griphao, deixando o brother isolado dos outros participantes.

Gabriel foi puxado para o paredão por conta de Cézar Black, que foi indicado pelo líder Antonio Cara de Sapato. E na tarde desta segunda-feira, 30, Bruno e Amanda estavam apostando que o modelo iria voltar da disputa.

“Ia ser uma reviravolta você voltando. Ia ser uma quebra pra capar no outro lado. Eles iam surtar, menino. As caras iam ficar no chão, de todos. É isso que eu quero no jogo”, falou Bruno, enquanto conversava com a sister e com o modelo no Quarto Deserto. Amanda também disse estar confiante no resultado do paredão. Assim como Gabriel também está.

Antonio Cara de Sapato Jr fala de sua aparência

Recentemente, Antonio Cara de Sapato Jr comentou sobre a estética dos lutadores de MMA. Ele contou que seus dentes não são alinhados por causa dos socos que leva no esporte. “Acha que tenho esse dente feios e torto por quê?”, disse, falando também sobre as orelhas inchadas dos lutadores.

“Sempre tentei evitar, mas estourou um pouquinho [por causa] de soco, não foi nem no jiu-jitsu. Vai piorando com o tempo porque estoura de novo, e orelha tem vários vasos. Quando se quebra a cartilagem, dá inflamação. No meio da luta, não se para para ver. Aquilo é sangue coagulado, que fica duro”, explicou Cara de Sapato.

