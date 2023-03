BBB23: Indignada com repescagem, Bruna manda recado para Big Boss: “Louco”

De ressaca após festa do líder do BBB 23, Bruna Griphao abre o jogo sobre decisão de Big Boss

Bruna Griphao (23) foi a homenageada da última festa do BBB 23. Líder, a loira aproveitou a noitada como se não houvesse amanhã. Mas durante seu Raio-X desta quinta-feira, 23, ela revelou que ficou com a pulga atrás da orelha a noite inteira: “O que está acontecendo?”, a atriz desabafou sobre a repescagem e mandou um recado para o Big Boss do reality.

Desde que descobriu o possível retorno dos brothers, a loira demonstrou sua insatisfação. Durante o vídeo diário não foi diferente: "Muita ressaca. Minha festa foi muito legal, muito emocionante, foi muito maneiro. Só que eu acho que todo mundo estava na festa com um pensamento de 'O que está acontecendo?'”, abriu o jogo.

Em seguida, a atriz detonou a repescagem: "Tipo 'Quem vai entrar nessa casa?', a gente chegou ao TOP 9, daqui a pouco a gente vai ser TOP 12 de novo”, disse insatisfeita e refletiu: “A gente está com uma sensação de 'O que está acontecendo e quem vai entrar?'. Acredito que de hoje essa dúvida não passa”, contou aliviada.

Por fim, Bruna mandou uma mensagem para o chefão do reality: "Acho que hoje é o dia que teremos uma repescagem. Muito louco. Boss, surreal.", e finalizou a mensagem. A loira foi uma das primeiras a desconfiar do retorno dos eliminados, quando assistiu a um vídeo da ‘Casa do Reencontro’ pela Central do Líder.

No raio-x, Bru disse que sua festa ontem foi muito legal, muito emocionante, só que todos estavam com pensamento no que está acontecendo, estão com um sensação louca sobre o que vai rolar, mas que de hoje essa dúvida não passa. #TeamGriphao#BBB23 — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) March 23, 2023

Fizeram as pazes? Bruna e Domitila trocam apelidos na festa

A descoberta da ‘Casa do Reencontro’, mexeu com os confinados do BBB 23. Abalados com um possível retorno dos eliminados, os brothers decidiram se unir e formar uma aliança inusitada. Bruna Griphao e Domitila Barros, que protagonizaram uma das maiores rivalidades do reality, também selaram a paz, com direito a abraços e troca de apelidos durante a festa do líder na última quarta-feira, 23.