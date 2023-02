BBB23: Gustavo muda indicação ao paredão e surpreende brothers: "Ela é debochada"

Gustavo muda indicação ao paredão e define quem vai ser sua opção nesta noite; veja

Faltando poucas horas para a formação do Paredão, Gustavo cravou na madrugada deste domingo, 5, quem vai indicar para a berlinda. Ele conversou com Key Alves e disse que mudou sua visão sobre o jogo.

Agora, ele acredita que quem deve ser indicada é Paula . Segundo o brother, ela está na mira de vários participantes da casa e está se queimando.

"No próximo, 'nós' tem que colocar a Paula. Não dá pra 'nós' deixar ela mais tempo sem ir, pra saber o que está rolando. Se não, ela vai chegando mais pro final, ela vai ficando mais forte", disse o cowboy.

Key disse que caso ela não vá pelo líder, ainda pode ser indicada pela casa. "Posso estar errada, mas isso que ela faz de querer dar show ao vivo é zoado", disse a jogadora.

Gustavo então critica a sister: "Eu acho que ela zomba demais, é muito debochada. É igual a Tina".

Cristian vence prova do anjo

A Prova do Anjo do BBB 23 foi vencida neste sábado, 04, pelo integrante do grupo Pipoca, Cristian. O empresário fez o melhor tempo na competição. Além de ter levado o colar, o brother ainda ganhou um ano de lasanhas da marca patrocinadora da prova.

Após ter conquistado o poder imunizador, Cristian escolheu dois participantes para o Monstro e os penitenciados foram dois adversários de seu grupo, o cantor Mc Guimê e a sister Amanda.