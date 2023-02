BBB23: Gustavo e Key se desesperam atrás de novos aliados após grupo se dissolver

A procura de outro grupo, Key e Gustavo discutem sobre quem podem ser seus novos aliados dentro do BBB23

A jogadora de vôlei Key Alves deu a entender em uma conversa com seu amado, Gustavo, o Cowboy, que está pensando em formar um novo grupo dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23. A atleta deixou claro que está procurando novos aliados dentro da casa mais vigiada do país.

Tudo começou quando o fazendeiro levantou a possibilidade de deixar o grupo formado pelo Quarto Fundo do Mar. “Eu tava pensando aqui, eu ia até falar com você. Se a gente faz um grupo aí diferente… Mas não sei se agora é a hora”, disse Gustavo, líder da semana. Ele ainda citou alguns nomes que acha que entrariam no novo grupo, deixando os internautas bem surpresos com a exclusão de alguns brothers.

“Eu ia falar com você sobre essa possibilidade. Porque cara, a gente tem eu e você, Fredinho, Sapato, Bruna. Já são cinco pessoas. Provavelmente alguém mais vai querer vir deles”, falou o fazendeiro, deixando as sisters Larissa e Amanda de fora, que são próximas de Fred e Cara de Sapato.

Key, então, concordou e disse que é uma boa ideia, mas que não seria a hora certa para essa movimentação. Ela tem um plano de esperar outra pessoa desistir do grupo já formado e aí conversar com outras pessoas sobre novas alianças.

“Mas é muito f** agora. Esquece, não tem como. Mais pra frente, quando alguém falar ‘tô saindo de grupo’, o outro ‘também tô’, aí nós também falamos. Aí a gente vai se aproximando de pessoas que a gente gosta”, afirmou a atleta.

O plano de começar a mudar as alianças acabou sendo muito criticado pelos internautas, principalmente pela exclusão das duas sisters. “Vai sim formar um grupo com Sapato e Fred, sem Amandinha e Larissa [risos] palmas pra visão de jogo do século”, ironizou uma.

Bianca reage a apelido de Larissa no BBB 23

Larissa Santos recebeu um novo apelido dos fãs do BBB 23. Isso porque a sister está se relacionando com o jornalista, Fred, ex da Bianca Andrade.

A blogueira também é conhecida por Boca Rosa e daí vem o apelido da sister, a professora de educação física passou a ser chamada de 'Bocadrasta'. Já Fred foi apelidado como 'Boco Roso', e o filho do youtuber com a influencer passou a ser chamado de 'Boca Juniors'.

"Bocadrasta, Boco Roso e Boca Juniors, todos com os mesmos trejeitos", estava escrito no meme em que mostrava Larissa, Fred e Cris com as mãos para a frente. Bianca comentou na publicação, escrevendo: "BocaFamily foi demais pra mim".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!