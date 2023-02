BBB23: Gustavo Cowboy não garante futuro com Key Alves fora do programa

Gustavo admitiu que torce para Key ficar até o final do jogo mas não sabe sobre o futuro dos dois

Entre dinâmicas de jogo inesperadas e uma eliminação no Sábado, 25, Gustavo Cowboy foi eliminado do jogo. Dentro da casa ele estava de casal com a jogadora de vôlei Key Alves.

Cowboy afirmou que vai estar na torcida por Key Alves até o final da participação dela, mas não garante que os dois vão continuar juntos aqui fora, apesar da relação “grudada” no jogo.

“Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, esperar ela sair da casa. Quando for o momento de ela sair, a gente vai conversar. Vamos trocar uma ideia aqui fora e ver o que vai acontecer daqui para frente”, disse.

Cowboy ainda analisou que a aproximação com Key Alves foi natural e revelou que os dois “se apegaram para não ficarem sozinhos”.

“Nós acabamos entrando juntos e houve aquela conexão que todo mundo viu. Algumas duplas deram certo e outras, não. Como nós tivemos uma sintonia, quisemos compartilhar o jogo um com o outro. Em relação ao game, até certo ponto foi legal, embora a gente acabe não percebendo algumas coisas. Foi bom a gente confiar um no outro. A gente acaba se apegando para não ficar sozinho. Ainda assim, a gente não vivia 24 horas juntos. Às vezes, ela conversava com alguém e eu, com outras pessoas”, afirmou.

Gustavo ainda analisou sua participação dentro do jogo: “Eu acho que a minha participação no BBB foi boa. A gente acabou se perdendo um pouco no jogo por causa de informações e perspectivas de dentro da casa, mas eu fui bem competitivo nas provas, como eu já havia dito que seria; fui para jogar mesmo. A parte das provas foi o ponto alto. Eu aprendi que às vezes a gente tem que ser menos omisso, tem que se impor mais em determinadas situações. Temos que tomar cuidado também para não interpretar as coisas de forma errada. Todo mundo erra”