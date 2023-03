BBB23: Guimê revela indicação ao Paredão caso ganhe a liderança

Rapper MC Guimê já tem sua indicação ao Paredão do BBB 23 se conseguir ficar com a liderança contra Ricardo

Nesta sexta-feira, 10, a tensão está no ar dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23. Isso pois a guerra entre quem ficará com a liderança está completamente instaurada entre o cantor de funk MC Guimê e o biomédico Ricardo Alface. Porém, o rapper já está pensando no que fará se tiver o colar do líder mais uma vez em seu pescoço.

Em uma conversa com alguns aliados que tem dentro da casa mais vigiada do país, o cantor casado com a artista Lexa revelou que já tem uma indicação para o paredão. Segundo o funkeiro, ele vai indicar o enfermeiro Cezar Black, com a explicação de que quer movimentar o jogo do reality.

Os internautas ficaram divididos nas opiniões sobre a ideia de Guimê de colocar Black mais uma vez na Berlinda do BBB23. “Imagina Domitila sendo anjo e imunizando o Black”, teorizou um. “O Brasil não está pronto para essa conversa, mas a melhor coisa que poderia acontecer era o Guimê ir para o paredão e ser o próximo eliminado”, criticou outro. “Ué gente, vocês queriam que ele votasse na Larissa ou na Bruna? Não entendo o espanto”, defendeu uma terceira usuária.

Confiante de que conseguirá ser líder novamente, Guimê está sendo aconselhado por seus aliados sobre o que fazer. A atriz Bruna Griphao falou para o cantor que ele deveria conversar com Ricardo para que o biomédico deixasse ele ser o líder, pois ele fez a parte mais difícil da prova.

Guimê disse que quer movimentar o game. Ele disse que indicará Cezar Black ao paredão. #BBB23pic.twitter.com/13ZM48OXQr — Dantas (@Dantinhas) March 10, 2023

Cara de Sapato consola Amanda após perderem Prova do Líder

Após esquecer de apertar o botão e ter estourado o tempo na Prova do Líder, Amanda ficou bem abalada por ter perdido a disputa ao lado de Cara de Sapato na manhã desta sexta-feira, 10. No Quarto Deserto, a sister foi desejar boa noite para sua dupla e se desculpou pelo acontecido na dinâmica, sendo consolada pelo brother mais uma vez. "Te amo, Amandinha. Até amanhã", disse ele. Logo depois do resultado da prova, a médica não conseguiu esconder sua frustração com o erro. Na cozinha da Xepa, ela se desculpou várias vezes com Cara de Sapato. Preocupado, o lutador de MMA tentou colocar a sister para cima.