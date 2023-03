BBB23: Guimê faz piada com a aparência de Cézar Black e gera revolta: "Merece respeito"

Guimê faz piada com a aparência do brother em vídeo que está gerando críticas nas redes sociais

O cantor MC Guimê protagonizou um momento controverso na madrugada desta quinta-feira (9) no BBB23 e está sofrendo com críticas nas redes sociais. Ao improvisar um rap, o cantor fez piada com a aparência de Cézar Black.

Ele comparou o enfermeiro com o personagem Shrek , famosa animação da Dreamworks. "Cezar Black é vacilão, pega a visão, não se mete. Cezar Black, todo de verde na fumaça, parece o Shrek. Ele é um ramelão, desse jeito eu voto nele. [...] Quem vota no Cezar Black, por favor, levanta a mão. [...]", diz o rapaz que é ovacionado pelos confinados.

Usando palavrões, ele pegou pesado. "Cezar Black é vacilão, foi um opressor. Você tava no cobertor, você tava chorando. Enquanto tava ele lá te criticando. Eu já votava nele, desse jeito não se intimida. Quando ele gritou na cozinha: 'dois pesos e duas medidas'. Pau no c* dele, eu voto nele sem caô."

Imediatamente, o perfil oficial de Cézar Black emitiu um comunicado sobre o tema e pediu respeito. Eles engajaram os seguidores que deixaram muitas mensagens de repúdio. "Eu falo ou vocês falam? Precisa desenhar?", disse. Veja abaixo a repercussão da fala:

BBB 23: Bruna Griphao abre o jogo e revela se ficaria com brother

Na madrugada desta quinta-feira, 09, na casa do BBB 23, os brothers aproveitaram a festa do Líder Fred, mesmo sem a presença do influenciador, que foi para o Quarto Branco com Domitila! Em papo com Sarah Aline na pista de dança, enquanto se divertiam com música, a atriz Bruna Griphao foi questionada sobre a possibilidade de ficada com um brother no confinamento.

Ao recordar situação em que foi elogiada pelo lutador de MMA, a loira respondeu para Sarah se beijaria Cara de Sapato, que é amigo de um ex-affair da atriz, o surfista Gabriel Medina. “Você iria no Sapato numa festa?”, perguntou Sarah.

Bruna Griphao, então, negou qualquer tipo de interesse no colega de confinamento, balançando a cabeça negativamente. “Não, amiga?”, insistiu em perguntar a psicóloga. Bruna confirmou que não com a cabeça.