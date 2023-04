BBB23: Grande Final vira assunto mais comentado na internet e público opina: ‘Fiasco’

Grande Final do Big Brother Brasil 23 se torna assunto mais comentado nas redes sociais

Na noite desta terça-feira, 25, aconteceu a Grande Final do Big Brother Brasil 23, disputada entre a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruna Griphao, o evento mais aguardado do ano para os telespectadores do reality show, que figurou nos assuntos mais comentados das redes sociais.

O programa está recebendo diversos comentários dos usuários na internet, porém, em sua grande maioria, negativos. Os internautas parecem estar bastante críticos com a produção do reality show, principalmente com a falta de investimento para uma final mais elaborada.

Por conta do cenário da Grande Final ter sido o estúdio, a decisão foi duramente criticada. “Essa final foi bem 'largada' né? A Globo cagou literalmente. A final no próprio estúdio sem ser no gramado”, detonou uma usuária. “As participações musicais são os jurados do The Voice, pouparam muita coisa”, ironizou uma outra. “A produção já desistiu mesmo, olha essa final horrorosa”, criticou uma terceira pessoa.

Mas claro, também existem comentários positivos em meio às críticas à final do programa. “Aí, tô amando ver essa final do BBB", “Chega a final assim e eu começo a gostar de todo mundo de volta” e “Final de BBB é muito massa”, são alguns dos comentários positivos que podem ser vistos.

BBB23: Bruna Griphao passa mal em crise durante ao vivo da Grande Final

Quando Tadeu perguntou para as finalistas como cada uma estava, a atriz Bruna Griphao aproveitou para desabafar: “Eu tô passando mal, eu tô passando muito mal, estou suando frio, estou passando mal de um jeito que eu nunca passei, passando muito mal”, revelou Bruna.

“Mas estou muito feliz, muito grata, muito feliz de estar com essas duas mulheres maravilhosas aqui do meu lado. Seja o que Deus quiser, o que o público quiser. Estou muito feliz e muito grata, qualquer sentimento de nervosismo e de medo não chega perto do sentimento de gratidão que eu estou sentindo agora. E é isso, amo muito vocês”, completou a finalista. Quem será que vai levar o prêmio equivalente à R$ 2,88 milhões nesta noite tão tensa de decisão do reality?

