BBB23: Gêmea se irrita após Key Alves expor sua intimidade com Neymar: "Quietinha"

Gêmea se irrita e manda recado nas redes sociais; veja o que ela disse

Irmã da sister Key Alves, do BBB23, a gêmea Keyt Alves desabafou nesta terça-feira, 14, e reclamou da exposição que ela fez envolvendo seu nome na casa do reality. É que ela citou que as duas estavam na mira do craque Neymar.

Aqui fora, a irmã da sister não gostou de ver seu nome exposto e mandou um recado eu sem perfil nas redes sociais. Ela pediu pra irmã parar de falar histórias das duas.

"Gente, alguém manda minha irmã ficar quietinha lá dentro... Tá explanando muita coisa, Keyla. Se é que existe essa intuição de gêmeas, vamos ver se vai funcionar, porque eu tô mandando um monte de mensagem para essa louca, mas não tá chegando", brincou ela.

A frase é uma resposta de Keyt Alves à conversa que a atleta protagonizou com Marvvila na cozinha da casa mais vigiada do Brasil. Sem pudores, a jogadora de vôlei contou que foi chamada para festas na casa do craque, mas nunca foi, porque ele conversava com sua irmã.

Em seguida, a sister revelou que também chegou a receber mensagens do craque. "Sabe qual foi o vacilo dele? Ele conversava com a minha irmã gêmea, antes de ela namorar. Aí ela começou a namorar e ele parou. Aí o que ele fez? Mandou mensagem pra mim, como se nós duas não tivéssemos conversado que ele já tinha chamado ela", começou falando.

Recentemente, Key Alves também falou sobre sua proximidade com o surfista Gabriel Medina (29) e contou que o conhece faz tempo.

BBB 23: Key Alves diz que nunca leu um livro na vida

A sister Key Alves surpreendeu ao contar que nunca leu um livro em toda a sua vida. Isso porque ela afirmou que se identificava com Gustavo, que tem dificuldade para ler.

Os brothers comentavam que o caubói tem dificuldade de ler direcionamentos que recebe como líder. Por isso, ela afirmou que também passava por isso.

"Eu fazia muito isso aí [ler errado]. Sabe como eu melhorei? Fazendo 'publis', porque tinha que ler. Mandam um texto que tem que seguir. Mas no começo não tinha isso. E eu errava muito, ficava nervosa", disparou ela. "Mas eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida. Eu nunca li um livro", disse. "Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?", questionou.