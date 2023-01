BBB23: Gabriel vai ao confessionário e faz revelação surpreendente: "Objetivo principal"

Gabriel vai ao confessionário e diz que ganhar o BBB23 não é mais a sua maior prioridade

O modelo Gabriel Tavares surpreendeu os seguidores e fãs nesta segunda-feira, 30, ao fazer uma revelação inesperava ao ir ao confessionário do BBB23.

Gravando o Raio-X após ser mandado para o paredão, ele pediu uma segunda chance e disse que melhorar tem um novo objetivo no jogo: aprender a ser uma pessoa melhor.

"Queria muito que o Brasil entendesse que as pessoas erram, mas elas não são tachadas disso pra sempre", disse ele pedindo para não ser eliminado nesta terça.

"E além do meu objetivo principal, que era o prêmio, ganhar o BBB, porque eu vim pra jogar, sou um grande jogador, acredito que eu mexa no jogo, agora tenho um objetivo pessoal, que é melhorar como pessoa, melhorar as indelicadezas, pensar um pouquinho antes de falar, não brincar com certas coisas".

Ao final, Gabriel também pediu mais tempo e uma nova chance. "Então agora tenho dois objetivos e isso me faz querer ficar mais tempo no programa, justamente por causa disso: o prêmio e as mudanças pessoais, melhorar minha pessoa, porque acredito que eu não seja um cara ruim".

Após a formação do segundo paredão do BBB 23, Domitila e Gabriel protagonizaram uma discussão por conta do discurso de permanência da ativista pernambucana.

Em seu discurso durante o programa ao vivo, Domitila disse: "Eu não vim aqui para ficar brincando com coisas que fazem analogia a relacionamentos abusivos. Eu não vim aqui para fazer boa praça. Eu vim aqui para jogar e para mostrar quem é Domitila Barros (...). Eu gostaria de pedir ao Brasil para me dar uma chance, só uma semaninha a mais".