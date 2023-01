BBB23: Gabriel Tavares já deu em cima de Key Alves na cara dura

Modelo Gabriel Tavares já havia tentado engatar um affair com jogadora de vôlei fora do confinamento

Os internautas desenterraram um vídeo de Gabriel Tavares nesta terça-feira, 24, dando em cima da jogadora de vôlei Key Alves, muito antes do confinamento de Big Brother Brasil 23. No TikTok, o modelo já havia investido (bastante) na atleta, há mais ou menos um ano atrás.

Em seu vídeo na plataforma de publicações curtas, Gabriel Tavares colocou a jogadora de vôlei como um desejo de “presente dos sonhos” para o Natal de 2022. Ele colocou diversas fotos dela, brincando que queria os objetos que estavam em suas mãos, mas na verdade queria ela.

“O Gabriel que dava em cima da Key antes do BBB? Tem vídeo no Tik Tok e tudo”, comentou um internauta. “Cara, como assim o Gabriel postou esse Tik Tok no natal e só resgataram isso agora?”, brincou um outro. “Gente, e o vídeo que o Gabriel postou no Tik Tok no natal de 2021 dizendo os presentes que ele queria ganhar e era um monte de foto da Key? Estou passada”, disse uma terceira.

Key diz que é amiga de ex de Bruna

Em conversa com Marília, Key Alves contou que é amiga do ex de Bruna Griphao, o surfista Gabriel Medina. A jogadora de vôlei detalhou como eles se conheceram e afirmou que eles são amigos há muito tempo e que costumar ir à casa dele em Maresias, no litoral paulista.

"Há 10 anos, a gente ia e sabia onde ele morava. Nós ficávamos com as cadeiras de praia sentado na frente, porque a casa dele é na areia, esperando ele sair para ver ele", contou. "Mandamos um direct para o Medina e ele respondeu. Aí ele chamou a gente para ir à casa dele. O Jeito Moleque estava lá na casa dele, cantando para ele. Curtimos um show bem na casa dele, foi muito louco. Dali a gente virou amigo", afirmou.