BBB23: Gabriel Tavares faz pedido desesperado para Bruna Griphao

Com medo de sair, Gabriel faz pedido para Bruna Griphao, mesmo depois do fim do relacionamento

Mesmo depois do término do relacionamento dentro do confinamento de Big Brother Brasil 23, o modelo Gabriel Tavares resolveu fazer um pedido para lá de desesperado para sua ex-affair, a atriz e líder da semana, Bruna Griphao. Com medo de ir para o paredão e ser eliminado, ele tentou convencer a famosa de vetar Gabriel Benedeti, o Cowboy, da Prova do Líder na próxima quinta-feira, 26.

“Eu vou conversar com ele [Gustavo], porque tem o fato de ele ser muito bom em prova. Se ele falar que não sabe se vota em mim, eu tenho que me proteger”, ponderou Bruna. “Você vetando o caubói, me dá a chance de respirar”, completou o modelo.

Enquanto os dois estavam sentados fumandno um cigarro na varanda, ele disse: “Eu só não posso ir [ao paredão] pelo líder, porque ainda tenho chance de fazer a Bate e Volta, e eu prefiro fazer com a Domitila [Barros], sei lá".

“Eu não sei o que eu faço”, disse a atriz. “Tem duas questões. Uma de você se blindar, que aí não sei até que ponto a gente pode confiar na palavra dele, se tipo, realmente não vai votar em você”, pediu Gabriel. “E a outra é a questão de prova, porque o cara é bom de prova, o melhor do grupo deles”, reforçou ele, enquanto Bruna concordava.

Os internautas não gostaram nada da tentativa de ajuda do modelo. “O Gabriel querendo manipular a Bruna pedindo para ela vetar o Gustavo da Prova do Líder! Ele saiu do personagem rápido, né?”, disse uma. “Os dois esqueceram que a decisão tem que ser tomada em conjunto com a Larissa?”, reprovou uma outra.

O Gabriel querendo manipular a Bruna pedindo pra ela vetar o Gustavo da prova do líder! Ele saiu do personagem rápido,né? #BBB23pic.twitter.com/55bKOMbYsI — ma ria 🔑 (@MariaFalou_) January 25, 2023

BBB 23: Fred Nicácio e Marília vão para o quarto secreto

No primeiro paredão do BBB23, Fred Nicácio e Marília acabaram sendo escolhidos pelo público para visitar a novidade da edição, o Quarto Secreto. Mas eles não vão voltar para a casa, pelo menos, não os dois. Agora, os dois disputam por uma vaga de volta para o confinamento entre eles.

O público preferiu manter Key Alves e Gustavo, o cowboy, no programa. Fred Nicácio e Marília receberam 69,26% dos votos do público para irem para o quarto secreto após uma votação contra a jogadora de vôlei e seu affair.

Em seu discurso, Tadeu Schmidt disse: "O BBB começou com tanta gente e dará adeus para dois de uma vez. Nunca houve uma semana em dupla, e logo na primeira semana, na vez de vocês. Na primeira eliminação, o casal que deu match desde o primeiro segundo, e a dupla mais improvável. É muito pouco tempo para o público te conhecer, embora pareça que já temos um mês de BBB. Em uma semana, todo mundo já se deixou levar pela emoção de alguma forma. Mesmo assim, é pouco tempo para o Brasil te conhecer. Imagina esse pouco tempo dividido por dois? Você foi dupla, para o bem e para o mal. Tem uma dúvida que vai ficar para sempre na sua cabeça: será que estou saindo por minha causa ou por causa da minha dupla? Para quem fica na casa, uma sensação semelhante: eu queria que os dois saíssem ou só queria que um saísse e o outro foi embora junto? Os primeiros eliminados do BBB 23 são a dupla Fred e Marília".