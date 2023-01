BBB23: Gabriel Tavares faz caveira de Larissa Santos para Bruna Griphao e causa discórdia

Modelo Gabriel Tavares fala mal de Larissa Santos para Bruna Griphao, sua maior aliada, e tenta mudar cabeça da atriz

O modelo Gabriel Tavares parece não se importar muito com o paredão e a opinião do público! Além de falas agressivas contra outros brothers, agora o confinado do Big Brother Brasil 23 decidiu plantar discórdia entre sua ex-affair Bruna Griphao e sua maior aliada, a professora de educação física, Larissa Santos, nesta terça-feira, 31.

Ex-vidraceiro, Gabriel falou que não gosta da postura que Larissa adotou no último Jogo da Discórdia, que acabou dando uma tortada na cara do modelo ao dizer que não acha que ele seja confiável dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Mas, ao invés de se ater ao problema da noite anterior, o modelo decidiu focar em tentar fazer a caveira do affair do youtuber Fred ao trazer à tona uma situação antiga: a última Prova do Líder. Isso porque Bruna e Larissa não fizeram a prova em dupla, pois a personal trainer escolheu competir ao lado do apresentador do canal Desimpedidos.

“Lembra que eu te falei do negócio da (prova em) dupla, que você acabou indo com o Fredão? Eu sei que você tá de boa. Não vou dar uma de Fred aqui e plantar minhoca na sua cabeça pra você brigar com a Lari”, começou Gabriel. “Só que, se você fosse realmente a prioridade dela, ela teria na hora te agarrado. E ontem eu senti ela muito mais próxima do ideal do Fred do que um ideal nosso”, completou o modelo.

Para surpresa de muitos internautas, Bruna concordou com as falar do ex-romance, mas completou falando que já se entendeu com a aliada. “A gente discorda muito em visão de jogo. Nós somos pessoas muito diferentes. Mas eu acho que as duas mantêm a coerência no que acreditam. Eu fiquei chateada com o negócio da prova. Ela me pediu desculpas, ela falou: 'Cara, eu errei’”, disse a atriz.

Gabriel Colocando Coisas Na Cabeça da Bruna, sobre ela Não Ser Prioridade da Larissa, mesmo a Bruna Sabendo que é! QUE RIDÍCULO! #ForaGabriel FOCO NO GSHOW!#TeamLariSantos#BBB23pic.twitter.com/JWZZlxukGb — Portal Larissa Santos 🐙 (@Portalarissa) January 31, 2023

Bruna Griphao fala da relação com Gabriel no BBB 23

Em conversa nesta terça-feira, 31, Bruna Griphao contou que está pensando sobre como a sua relação com Gabriel está sendo vista pelos telespectadores. “É o melhor para os dois, os dois não terem nada aqui dentro. Óbvio que, tipo, ele mexe comigo, é chato e tal, mas aqui dentro não tem condição. E lá fora, dependendo muito do que eu for assistir... aí pode ser possível a gente ter ou não [um relacionamento]”, contou. E ela completou: “Infelizmente aqui dentro é muito difícil da gente ter uma percepção das coisas... Aqui é tudo muito intenso, as coisas mudam muito rápido”.