BBB23: Gabriel Tavares é acusado novamente de manipulação com Bruna Griphao

Gabriel Tavares volta a ser acusado de manipulação por atitude com atriz Bruna Griphao e é julgado na internet

O modelo Gabriel Tavares está sendo duramente criticado na internet nesta quinta-feira, 26. Tudo isso por conta de mais uma atitude polêmica com sua ex-affair, a atriz e líder da semana Bruna Griphao, durante o confinamento do Big Brother Brasil 23.

As líderes Bruna Griphao e Larissa Santos estão tentando decidir quem elas irão vetar da prova do líder. A loira tinha pensado, inicialmente, em Key Alves e Gustavo Cowboy para ficarem de fora, mas estão repensando depois de se entenderem com o casal da edição.

Mas, Gabriel não quis nem saber que Bruna não estava certa ainda, e já bombardeou a loira de opiniões sobre quem deveria ser vetado. Segundo o modelo, o Cowboy deve ser o portador do azar de ficar de fora da prova. Alguns internautas acharam que Fop foi grosseiro na forma como falou com sua ex-affair e apontaram uma nova tentativa de manipulação por parte dele.

“Você tá f*dida, dependendo de quem vetar, vai ganhar uma nova briga”, disse o modelo enquanto se aproximava da atriz no Quarto Deserto. “Eu não tô preocupada em ganhar uma briga, eu só não quero colocar a única pessoa que..”, respondeu Bruna, mas foi cortada por Fop.

“Mas lembra do que eu te falei, pensa, se você prefere ter uma briga com uma pessoa ou com duas. Não dá pra confiar 100%, as coisas mudam de um dia pro outro. Eles ganham o líder, pegam a câmera, vê vocês falando alguma merda deles e já era”, disse o modelo.

Depois, Guimê se juntou ao amigo para tentar convencer Bruna de vetar Gustavo. Gabriel continuou sendo grosseiro com a ex-affair. “Lembra que você não queria pagar de trouxa? E se você pagar de trouxa de novo?”, disse ele.

Os internautas não estão gostando nada da atitude do modelo. “O personagem de menino bonzinho não durou nada”, disse uma. “Manipulando de novo”, comentou um outro. “Deixa ela em paz”, exclamou um terceiro.

Guimê e Gabriel Fop continuam falando para Bruna vetar Gustavo:



Gabriel para Bruna Griphao: “Lembra que você não queria pagar de trouxa?”#BBB23pic.twitter.com/tnfvp3RI0h — CHOQUEI (@choquei) January 26, 2023

Key detona MC Guimê

Key Alves decidiu alfinetar o funkeiro Mc Guimê nesta quinta-feira, 26. Ela confessou que achava o cantor uma pessoa forte no confinamento, mas acabou mudando sua visão quando ele ficou ao lado de Gabriel Tavares em meio às polêmicas dele com a atriz Bruna Griphao.

"O Gabriel fez tanta merda que é muito difícil quem colar com ele andar certinho. Faz merda junto. O Guimê, que eu achava um cara muito forte lá fora, um cara que poderia ir para a final... Ele cagou andando com o Gabriel. Ele tava gritando que todo mundo sabia que o Gabriel tava brincando quando falou aquilo [sobre 'dar uma cotovelada em Bruna'], mas o Tadeu falou que isso não é brincadeira. Ele assumiu o B.O. do Gabriel. Pra um cara ídolo igual ao Guimê, é zoado, cara, é muito zoado", pontuou a jogadora sobre o recado de Tadeu Schmidt sobre o relacionamento tóxico que o modelo estava vivendo com a atriz.