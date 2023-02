BBB23: Gabriel Santana muda novamente o visual

Gabriel Santana contou com ajuda dos brothers Cézar Black e Fred Nicácio para mudar o visual novamente no BBB 23

Gabriel Santana tinha feito um corte diferente após a promessa de que se voltasse do Paredão, na terça-feira, 7, rasparia o cabelo. O ator cumpriu a promessa e estava com um visual um tanto quanto diferente essa semana.

Nesta quinta-feira, o brother contou com a ajuda de Cezar e Fred Nicácio para mudar de visual mais uma vez! "Caramba, quanto cabelo! Depois vamos colocar na sua cabeça? Peruca, pô", disse dando risada. Cezar responde: "Se fosse grande eu pegava uma cola e fazia uma peruca".

Cezar pergunta ao ator: "E aí, está gostando do novo visual?"."Eu acho que vou ficar bonitão, caraca, namoral", responde Gabriel.

Falando em perucas… Cezar Black comentou que seu cachorrinho também usa perucas. Durante uma conversa com a sister Amanda, nesta quarta-feira, 8, Black revelou que estava com saudade de casa e começou a lembrar de seu cachorrinho.

“E a peruca do seu cachorro? Que você falou que ele tem”, questionou a sister. “É ruiva”, revelou.

A fantasia do pet de Cezar é inspirada em um dos bonecos mais famosos dos filmes de terror: Chucky. “Sabe a fantasia do Chucky? Que ele fica com a faquinha assim”, comentou o enfermeiro.

“Ele tem uma peruquinha ruiva e fica com as orelhinhas de fora”, detalhou. Amanda ainda questionou a raça do pet de Cezar. “Pug”, revelou. “É aquele que fica roncando”, ainda comentou a sister.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Santana (@gbielsantana)

Brothers criticam atitude de Fred Nicácio

Na piscina da casa mais vigiada do Brasil, Ricardo, Paula, Amanda e Bruno estavam conversando sobre o comportamento do médico Fred Nicácio nas últimas eliminações.

Depois da eliminação, o médico não poupou lágrimas ao se despedir da angolana, disse que a ama e até chorou junto de uma das paredes da casa.

“Ele se ligou que estava no ao vivo ' Vou pegar ela para mostrar, tipo, que estou dando o apoio agora, ela tá precisando de um ombro amigo'. Isso para mim é bem planejado", disse Bruno Gaga relembrando da eliminação de Gabriel quando o médico correu para abraçar Paula, que estava devastada com a eliminação.