BBB23: Gabriel Santana faz surpresa romântica para rival do paredão

Tá rolando? Emparedado no BBB 23 com Bruna Griphao, Gabriel Santana demonstra seus sentimentos com presente singelo

Gabriel Santana (23) e Bruna Griphao (24) disputam a estadia na casa mais vigiada do Brasil ao lado de Aline Wirley (41). Mas apesar do paredão, o ator provou que pretende manter o clima de romance com a atriz no BBB 23. Nesta segunda-feira, 27, ele chegou a preparar uma surpresa singela para demonstrar seus sentimentos pela loira.

Durante a tarde, Bruna tirava um cochilo no Quarto Deserto, quando Gabriel Santana decidiu surpreender a sister para aliviar a tensão dos últimos dias. O ator adentrou os aposentos e deixou uma flor lilás em sua cama. Sem acordá-la, ele deixou o quarto em silêncio e não falou nada sobre seu gesto romântico.

Mas assim que acordou, Bruna parece não ter notado o presente, já que levantou rapidamente e foi para a cama de sua amiga Larissa, deixando a flor de lado. As duas começaram a conversar sobre outros assuntos e a loira não comentou sobre a surpresa. Gabriel também não perguntou.

No Twitter, alguns fãs do casal comentaram sobre a atitude da atriz: "Bruna, minha filha olha logo essa flor”, disse uma admiradora. “O Gabriel foi colocar uma flor no travesseiro da Bruna! Ela tem muitos defeitos, mas porque ele tá alimentando isso hoje? Agora meu ranço se instalou”, uma internauta criticou. “Morrendo de dó dele”, disse uma terceira.

Bruna segue dormindo no quarto Deserto ao lado de uma flor #bbb23@BrunaGriphaoopic.twitter.com/ADc4OyfBhr — Sentinela #BBB23 (@sentinelaBBB) March 27, 2023

Dividida entre aliados, Bruna declara torcida no paredão: “Minha prioridade”

Durante o Raio-X da manhã desta segunda-feira, 27, Bruna Griphao falou sobre sua ida ao paredão com Aline Wirley e Gabriel Santana. Dividida entre dois de seus grandes aliados, a loira confessou quem deve continuar na casa mais vigiada do Brasil com ela, além de pedir para continuar na disputa.

"Amo muito as pessoas que estão no Paredão comigo, mas, ainda assim, minha prioridade sempre foi a Aline, sempre foi a pessoa que está comigo desde o início do jogo", Bruna explicou e ainda lamentou a saída do ator.