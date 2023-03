BBB23: Gabriel Santana critica aliada: ‘Mão na cabeça’

Enfrentando a berlinda do BBB 23, Gabriel Santana detona aliada e revela motivos

Nesta terça-feira, 21, o ator Gabriel Santana está enfrentando o Paredão do Big Brother Brasil 23 e decidiu não poupar palavras ao criticar a cantora Marvvila, em uma conversa com a psicóloga Sarah Aline. O famoso reclamou que todos os outros confinados “passam muito a mão na cabeça dela”.

“A galera passa muito a mão na cabeça dela, a casa inteira faz isso, nega”, disse o ator para sua aliada, enquanto estavam na sala da casa mais vigiada do país. Ao ser perguntado de quem ele estava falando, ele respondeu de forma bem direta: “Da Marvvila”.

Logo em seguida, Gabriel explicou o porquê critica tanto a cantora de pagode. “A casa inteira passa a mão na cabeça dela e eu não acho isso certo, isso vem me incomodando. Porque ela aponta nos outros e o que ela faz ela não reconhece”, contou.

“Mas eu acho que a gente não tem esse papel. Eu acho que a gente fala as coisas para ela que precisam ser ditas”, rebateu a namorada do biomédico Ricardo Alface. “Sim, a gente teve uma conversa com ela e o resto da casa inteira sempre passa a mão na cabeça dela”, continuou Gabriel, impondo sua opinião sobre a famosa.

Bruna desabafa: ‘Senti algumas coisas negativas’

Bruna e Domitila Barros tiveram um encontro especial na noite da última segunda-feira, 20. Mas o prato principal foi a torta de climão, já que as duas precisaram discutir os atritos da relação. Na manhã desta terça-feira, 21, a loira abriu o jogo e revelou quais foram suas impressões após a intensa conversa que teve com a ativista.

Durante o Raio-X, Bruna surgiu tranquila e relatou a noite diferenciada acompanhada da rival: "Ontem foi Jogo da Discórdia, foi uma dinâmica que a gente não estava esperando. E, como a gente sempre fala aqui dentro, se fosse roteirizado, não seria tão perfeito. Acabou jantando eu e Domitila", a loira explicou que se surpreendeu com a dinâmica.

Para surpresa de todos, Bruna também destacou que a conversa não foi de todo mal: "A gente acabou estendendo uma conversa do Jogo da Discórdia. Por coincidência, destino, Deus, universo, pelo que vocês prefiram acreditar. E foi uma conversa... não vou dizer 'incrivelmente boa', mas acho que foi uma conversa necessária”, pontuou.

