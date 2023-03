BBB23: Gabriel critica a direção do programa: "Não é maneiro em nenhum aspecto"

Gabriel critica a direção do programa após dois brothers retornarem para a casa; veja

Mostrando coragem e personalidade, o ator Gabriel Santana fez críticas à Globo nesta sexta-feira (24) durante o BBB23. É que ele reprovou a repescagem promovida pelo programa.

Segundo ele, a decisão foi injusta com os brothers que estão na casa há mais de dois meses. Para ele, isso independe de quem ganhou uma segunda chance no jogo.

"Independente de quem entrasse não ia ser maneiro, tá ligado? Tipo, me sinto mais longe do prêmio, tá ligado? Isso não é maneiro em nenhum aspecto ", comenta ele. "Eu falei no Raio-X hoje, são duas pessoas que eu me dou muito bem, tenho conexão, mas mesmo assim. Tô aqui pra ganhar", afirmou.

Ricardo então citou Larissa e disse que ela vai vir com tudo pra cima. "Mano, ela veio com a faca na caveira, 'Véio', vocês não estão ligados", lembra.

Paula revela que Gustavo falou mal de Key

Na Casa do Reencontro, Paula decidiu expor para alguns colegas de confinamento uma conversa que teve com Gustavo após o brother ser eliminado do reality show. Durante um bate-papo com Fred Nicácio, Gabriel e Larissa, a biomédica contou que saiu para jantar com o fazendeiro e ele começou a falar mal de Key Alves, com quem viveu um affair no programa.

"Das coisas que ele falou no jantar eu falei assim: 'não, ele vai separar dela'. Quando ela chegou aqui fora [após a eliminação]... No jantar, eu também achei, das coisas que ele falou lá, eu falei: 'vão separar'", contou a sister. "Amor, ele come aqui, na mão dela", comentou Nicácio.

Mais críticas

A atriz Bruna Griphao deixou bem claro quem é o seu alvo no BBB 23, da Globo, até o final da temporada. Em uma conversa com Larissa e Aline Wirley, ela contou que sua rivalidade com Domitila Barros continua firme e forte.

Na conversa, Larissa contou que Domitila pediu mutirão em um paredão. "Não vejo verdade nela, desculpa. Comigo, não vejo verdade nela. Não foi uma fala dela, foram várias. De mutirão, de jogadores de futebol, sei lá. Ela pediu votação pra todos, minha assessora que falou. Quero ouvir dela", contou.