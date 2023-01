BBB23: Fred revela estratégia que tentou usar durante Jogo da Discórdia

Youtuber Fred, do canal Desimpedidos, tentou realizar estratégia no reality mas acabou falhando

Nesta terça-feira, o youtuber Fred (33), do canal Desimpedidos, revelou que tentou usar uma estratégia durante o primeiro Jogo da Discórdia, que aconteceu na última segunda-feira, 23. O influenciadora admitiu que usou camisa jeans do mesmo tom que o sofá do confinamento de Big Brother Brasil 23 para não ser notado, porém, sua ideia deu errado, visto que a dinâmica foi feita na área externa.

“A gente não é o centro das atenções hoje”, disse a sister Amanda, durante uma conversa geral, falando que é dia de eliminação. “Em dia de paredão, a gente tem que colocar uma roupa bem basiquinha e camuflada no ambiente. Na hora que a pessoa procurar, a gente faz parte da decoração" , sugeriu ela.

“Ontem, no jogo da discórdia, eu fui nessa tática. Fui de jeans para não me verem no sofá. Mas [o jogo] foi lá pra fora, f*deu”, completou Bruno Carneiro, que é conhecido como Fred por sua semelhança apontada com o ex-jogador de futebol Fred Guedes.

Key diz que é amiga de ex de Bruna

Em conversa com Marília, Key Alves contou que é amiga do ex de Bruna Griphao, o surfista Gabriel Medina. A jogadora de vôlei detalhou como eles se conheceram e afirmou que eles são amigos há muito tempo e que costumar ir à casa dele em Maresias, no litoral paulista.

"Há 10 anos, a gente ia e sabia onde ele morava. Nós ficávamos com as cadeiras de praia sentado na frente, porque a casa dele é na areia, esperando ele sair para ver ele", contou. "Mandamos um direct para o Medina e ele respondeu. Aí ele chamou a gente para ir à casa dele. O Jeito Moleque estava lá na casa dele, cantando para ele. Curtimos um show bem na casa dele, foi muito louco. Dali a gente virou amigo", afirmou.