BBB23: Fred revela destino de sacola deixada por Key em sua mala: "Terreiro"

Fred revela destino de sacola que deveria ser entregue para Gustavo; veja

Sempre espirituoso, o médico Fred Nicácio contou o que aconteceu com a sacola que Key Alves colocou em sua mala antes que ele fosse eliminado do BBB23. Em tom de deboche, ele revelou a destino do pacote em entrevista para o podcast oficial do programa.

Na conversa, ele disse que recebeu da jogadora de vôlei uma sacola com uma frase escrita: "te amo, Key". Ele foi orientado a entregar o presente para Gustavo. Só que como está rompido com os dois, ele mostrou bom humor ao revelar o que decidiu fazer.

"Todas as minhas malas foram para o terreiro para fazer aquela limpeza", disparou ele no maior deboche. Fred Nicácio foi vítima de comentários preconceituosos da dupla, mas só descobriu toda a verdade depois que deixou a casa.

Fred Nicácio disse que a Key colocou uma sacola na mala dele escrito "Te amo, Key", que era pra ele entregar para o Cowboy, mas ele disse que levou a sacola para um terreiro pra fazer uma limpeza. #BBB23pic.twitter.com/bRVmZ5H4hS — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 3, 2023

Pedido de apoio

A equipe de Key Alves usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para engajar os fãs. Preocupados com a série de derrotas que ela está sofrendo no jogo, eles publicaram uma mensagem de apoio à sister.

"Se a Key fala algo no quarto, isso vira motivo de piada. Mas, desde que o Cowboy saiu, a única coisa que o Deserto faz é ficar no quarto falando dela. Se a Key olha pra alguém, isso sai em todos os lugares. Existem pessoas que só falam da Key, e ninguém fala sobre isso", começou o desabafo.

Eles acusaram que ela está sofrendo perseguição dentro da casa. "Estamos vendo uma jogadora sendo alvo de um quarto inteiro e, tudo bem, é o jogo. Ela foi ali se expor para isso, para jogar. Mas queremos ver transparência da parte de todos! Queremos ver todas as falas e ações sendo mostradas e, nos comprometemos, iremos mostrar", afirmaram.

Ao final, eles avisaram que ela ainda não deixou o jogo e que tudo pode acontecer. "O jogo não acabou, como o Quarto Deserto pensa! Semanas atrás, achavam que a Key era a grande jogadora e a favorita. Agora, julgam cachorro morto e passam o dia chutando. Pois bem, por aqui continuaremos lutando ainda que muitos estejam contra nós. Nós estaremos ao lado dela!", diz a mensagem.