BBB23: Fred passa dos limites e detona Guimê por mau cheiro: "Vontade de sair correndo"

Fred passa dos limites e tem reação absurda durante o BBB23

Uma situação inusitada foi ao ar na madrugada deste sábado, 11, na casa do BBB23. Visivelmente incomodado, Fred acabou partindo para cima de MC Guimê e disse que não estava conseguindo conversar com o rapaz.

Segundo o influenciador, o cheiro de cigarro que ele exala estava "insuportável". O tom usado contra o funkeiro deixou até os colegas de confinamento surpresos.

"Eu juro por Deus, pode custar minha vida no programa, eu não consigo trocar ideia com você com a porr* desse cigarro. Eu tenho vontade de sair correndo, juro. Me tira a brisa. Eu não consigo trocar ideia, juro por Deus. Sendo 100% franco. De verdade", disse.

O marido de Lexa ficou muito incomodado com a situação e quis entender porque ele estava usando esse tom. "A amizade acabou por causa disso?", questionou ele.

Fred então seguiu criticando o rapaz. "Mano, depende, porque você está 90% do tempo com cigarro. Eu só consigo conversar com você no quarto. Lá você não fuma. Porr*! C*ralho! Eu não aguento", finalizou, fazendo o cantor deixar o grupo de amigos.

Foi então que Larissa decidiu se intrometer na conversa, mas o climão já estava instalado. "Ele fuma, e aí? Não é bom crucificar ele por causa disso. Tá, você sempre falou, mas de um jeito 'ok'. Agora foi um pouco demais", concluiu.

Veja:

Fred Boco Roso é bem babaquinha quando quer! Até a Larissa ficou sem graça!



Qual a necessidade de ser agressivo desse jeito com Guimê? Eu hein.. tá incomodado levanta e sai! #BBB23pic.twitter.com/ih5GJSLFNT — PLUFT (@voleimomento) February 11, 2023

A LARISSA MACETANDO O FRED E A BRUNA RINDO KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/dwlqnMSnwd — viih 🪩 (@comentaviih_) February 11, 2023



Combinação de votos

Nesta sexta-feira, 10, Domitila Barros voltou a falar de jogo com MC Guimê na tentativa de não se tornar um alvo no quarto Paredão do BBB 23.

Antes da prova do Líder que ocorreu nesta última quinta-feira, 9, a miss Alemanha fez um combinado com o cantor. Domitila prometeu que faria de tudo para que seu grupo, do Quarto Fundo do Mar, não votasse em Guimê. Em troca, o grupo do Quarto Deserto, da qual o cantor faz parte, não votaria nela.