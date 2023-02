BBB23: Fred Nicácio se emociona ao falar de rejeição que sofreu da própria mãe

Médico Fred Nicácio revela que mãe não fala com ele por conta de sua orientação sexual

Nesta sexta-feira, 10, o médico Fred Nicácio se emocionou bastante ao relembrar que vive uma falta de contato com sua mãe. Durante uma conversa com outros brothers no confinamento do Big Brother Brasil, ele lembrou de sua avó e sua mãe, com quem não fala há anos.

“É estranho não poder fazer essas coisas com a minha mãe. A gente fazia bolo assim e do nada…”, disse Fred, que caiu no choro na cozinha do VIP. A jogadora de vôlei Key Alves achou primeiramente que a mãe de Fred teria falecido, mas o médico explicou a situação.

“Ela não fala mais comigo porque sou gay”, disse o médico. "Às vezes você precisou vir até aqui, mostrar para o Brasil que você ama eles para as coisas mudarem”, completou Key, vendo que seu amigo estava muito emocionado.

Brothers criticam atitude de Fred Nicácio

Na piscina da casa mais vigiada do Brasil, Ricardo, Paula, Amanda e Bruno estavam conversando sobre o comportamento do médico Fred Nicácio nas últimas eliminações. Depois da eliminação, o médico não poupou lágrimas ao se despedir da angolana, disse que a ama e até chorou junto de uma das paredes da casa.

“Ele se ligou que estava no ao vivo ' Vou pegar ela para mostrar, tipo, que estou dando o apoio agora, ela tá precisando de um ombro amigo'. Isso para mim é bem planejado", disse Bruno Gaga relembrando da eliminação de Gabriel quando o médico correu para abraçar Paula, que estava devastada com a eliminação.