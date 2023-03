BBB23: Fred Nicácio recebe atendimento médico e preocupa fãs: "Dormência"

Fred Nicácio recebe atendimento médico; dia é de prova decisiva no programa

O médico Fred Nicácio precisou receber atendimento médico no BBB23 nesta quinta-feira, 30. É que ele fazia plantão na frente do Big Fone quando sentiu dores fortíssimas.

Preocupado, ele reclamou com os brothers que o problema estava piorando. "Ontem eu torci o pescoço. Já senti [a dor] ontem mesmo, tomei banho quente, passei medicamento, e hoje já acordei 'travando'. Aí agora começou a ter dormência no braço".

Ricardo então ficou preocupado. "Nossa, sério? Pegou o nervo, né?", questionou ele.

Fred Nicácio disse que esse problema é recorrente. "É. Acontece direto comigo, só que, quando eu tenho isso, eu resolvo com quiropraxia. Aqui não deu certo. Aí a médica veio, já me examinou, [disse que] está tensionado, já me deu remédio. Agora é esperar resolver. Mas vai melhorar, eu tenho fé".

Não falei ? Acho que estou tendo pensamentos premonitórios . Postei que Nicacio ia pedir médico hoje ( dia de provas) para ir ter uma conversinha no confessionário e ele já foi atendido . E rapidamente — Sra BBB 💋🍺 (@SraBBB) March 30, 2023

Domitila se revolta após descobrir 'traição' de aliado

Ainda durante o Raio-X desta manhã, Domitila Barros (38) revelou que está pressentindo que ela será o próximo alvo da berlinda desta semana, e com issso pediu apoio do público para continuar no BBB23.

"Ouvi dizer que eu não fui para o último paredão porque existia uma estratégia de me deixarem um pouco mais fraca”, e continuou: “Eu aqui, já lascada, com o joelho em carne viva, para depois me colocarem no Paredão de hoje", abriu o coração.

Na sequência, a modelo contou que não tinha certeza se a estratégia foi combinada entre os brothers da casa: “Eu não tenho certeza de nada, mas tenho certeza que vocês estão vendo tudo e entenderam esse babado melhor do que eu”, disse ao público.