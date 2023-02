BBB23: Fred Nicácio fica revoltado e não aceita a eliminação da prova: ‘O que eu fiz?’

Depois de cochilar, o médico Fred Nicácio não aceitar ter sido desqualificado da prova do líder e enfrenta produção

No começo da tarde desta sexta-feira, 17, o médico Fred Nicácio foi desqualificado da Prova do Líder depois de 13h resistindo. O profissional da saúde não ficou nada feliz e chegou até a duvidar da motivação da produção do Big Brother Brasil 23 por trás de sua eliminação.

Sem explicar o motivo de sua eliminação, mesmo com vídeos nas redes sociais viralizando mostrando que o médico claramente cochilou durante um período da disputa, que é proibido em provas de resistência, Fred ficou muito indignado e confuso com a desclassificação.

“Será que foi o carinho que eu fiz no Black? O que que eu fiz? Não é possível que seja por causa disso. Não é possível. Inacreditável, cara. Inacreditável”, disparou o médico, enquanto estava na cozinha. Depois disso, ele foi para o Quarto Fundo do Mar duvidando bastante de sua desclassificação.

agora o vídeo do dr fred também dormindo durante a prova, tem que eliminar cezar e fred o quanto antes pois ambos dormiram na prova.



SEARA APOIA MANIPULAÇÃO comentem!! pic.twitter.com/iw6Oyn6KHo — ray (@i4kmoes) February 17, 2023

GENTE!

A Prova do Líder do BBB23 esta gerando muito repercussão entre os internautas. Isso porque os telespectadores estão acusando Cézar Black e Fred Nicácio de cometerem fraude, após a dupla surgir em algumas imagens com os folhos fechados. "Aline já venceu porque o resto dormiu", disse um. "Aline não dormiu, já vi fotos e vídeos, todos ali dormiram. Aline venceu! Produção errou", disse outro. Durante toda a manha, publicações pedindo a revisão da prova pipocaram nas redes sociais.