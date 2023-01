BBB23: Fred Nicácio explica motivo de evitar Gabriel Santana depois de beijo

Segundo Fred Nicácio, ele se arrependeu do beijo e evitou Gabriel Santana por um tempo depois da festa

O médico Fred Nicácio explicou para sua dupla Marília, com quem divide o Quarto Secreto e a chance de voltar para dentro da casa mais vigiada do Brasil, o motivo de ter se afastado de Gabriel Santana, depois de tê-lo beijado na primeira festa de Big Brother Brasil 23.

Segundo ele, houve um arrependimento, então, ele tentou evitar algo a mais com o ator. “Sabe que eu me sinto um pouco arrependido de ter beijado o Gabriel? Pensei: 'Ainda tem a boca gostosa...'. Fiquei meio: 'Será que fiz certo? Mas já foi”, explicou para a maquiadora.

“Mas decidi não dormir do lado dele. Foi um cuidado com a nossa imagem”, continuou. “Fiquei confuso tentando entender se eu estava arrependido ou se era chateação por ter beijado ele na primeira festa por ele ter feito isso. Caí no meio dessa bagunça. Me envolvi por tabela”, completou o médico.

“Acredito que seja uma atitude isolada. Ele não é esse tipo de boy escroto que fica encurralando os outros. Não acredito! Ele é um espírito muito nobre. Mas ele poderia se foder muito por essa atitude isolada. Mas se isso acontece com a Paula antes de eu beijar o Gabriel, e eu ficasse sabendo, eu não ia beijar o Gabriel”, reforçou.

O médico ainda aproveitou para reforçar que mesmo evitando o ator, os dois trocaram olhares durante o confinamento. “Não nos beijamos mais, mas ficamos nos olhares. Acabou rolando um afastamento entre a gente por causa desta situação. Ele ficou com medo. Vou avaliar melhor se tiver uma outra oportunidade, se é algo se eu quero ou a bebida”, contou.

BEIJO de FRED e GABRIEL no #BBB23 🚨@NicacioFred é pisciano, e conta com sensibilidade e entrega enquanto beija, já @GabrielSantana é libriano e dá pra ver que curte um beijo cheio de galanteios, né? pic.twitter.com/tqgwNhAZJz — Personare (@Personare) January 19, 2023

BBB 23: Fred Nicácio e Marília vão para o quarto secreto

No primeiro paredão do BBB23, Fred Nicácio e Marília acabaram sendo escolhidos pelo público para visitar a novidade da edição, o Quarto Secreto. Mas eles não vão voltar para a casa, pelo menos, não os dois. Agora, os dois disputam por uma vaga de volta para o confinamento entre eles.

O público preferiu manter Key Alves e Gustavo, o cowboy, no programa. Fred Nicácio e Marília receberam 69,26% dos votos do público para irem para o quarto secreto após uma votação contra a jogadora de vôlei e seu affair.

Em seu discurso, Tadeu Schmidt disse: "O BBB começou com tanta gente e dará adeus para dois de uma vez. Nunca houve uma semana em dupla, e logo na primeira semana, na vez de vocês. Na primeira eliminação, o casal que deu match desde o primeiro segundo, e a dupla mais improvável. É muito pouco tempo para o público te conhecer, embora pareça que já temos um mês de BBB. Em uma semana, todo mundo já se deixou levar pela emoção de alguma forma. Mesmo assim, é pouco tempo para o Brasil te conhecer. Imagina esse pouco tempo dividido por dois? Você foi dupla, para o bem e para o mal. Tem uma dúvida que vai ficar para sempre na sua cabeça: será que estou saindo por minha causa ou por causa da minha dupla? Para quem fica na casa, uma sensação semelhante: eu queria que os dois saíssem ou só queria que um saísse e o outro foi embora junto? Os primeiros eliminados do BBB 23 são a dupla Fred e Marília.".