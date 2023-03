BBB23: Fred Nicácio diz estar decepcionado com sister após eliminação

Médico Fred Nicácio revela estar decepcionado com sister depois de sair da casa do BBB23

O médico Fred Nicácio revelou que está decepcionado com a jogadora de vôlei Key Alves! O sétimo eliminado do Big Brother Brasil 23 deu entrevista para o quadro Fogo no Saquinho, no BBB - A Eliminação, do Multishow, nesta quarta-feira, 1, explicou que se decepcionou com a atleta ao dar a plaquinha de fake news pra ela.

“Depois que eu sai, eu descobri que a Key Alves é a própria fake news. Uma decepção. Ver o que eu vi, ela falando de mim como ela fala, armando coisas e fingindo ser quem é, que tristeza. Ela não me merecia. Não merecia minha confiança, minha amizade, minha parceria, minha lealdade. Para mim, foi uma grande decepção desse jogo”, explicou o médico.

“Quando eu descobri todas as armações e traições do Cris, eu ainda estava dentro do game, então eu tentei reverter isso dentro do game. Agora você sai com uma sensação de que você tem uma amiga, uma aliada, e você torcer por ela até o último minuto, até a hora da Prova Bate-Volta eu torci por ela, aí você vê aqui fora que não é bem assim. Não só ela, mas o cowboy [Gustavo] também”, continuou, ao falar sobre outros participantes.

Amanda usa o cabelo no lugar do fio dental no BBB 23

A médica Amanda surpreendeu os internautas ao usar um fio de cabelo como se fosse um fio dental para limpar os dentes. O vídeo dela tendo a atitude inesperada viralizou na internet e deu o que falar. Nas redes sociais, várias pessoas questionaram o fio de cabelo que usou para limpar os dentes e reagiram com mensagens no Twitter. “Como assim a Amanda usa seu próprio cabelo como fio dental?”, disse um fã. “Gente, onde que isso é normal? Que nojo”, comentou outro. “E vocês gastando dinheiro com fio dental”, brincou mais um. “As mulheres falando que é normal, eu nunca fiz isso. Tá doido”, declarou outro.