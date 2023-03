BBB23: Fred Nicácio detona ex-brother expulso: ‘Saiu pela porta dos fundos’

Médico Fred Nicácio manda indireta para ex-participante que saiu do BBB 23 por conta de expulsão

Nesta quarta-feira, 29, enquanto conversava com aliados no confinamento do Big Brother Brasil 23, o médico Fred Nicácio resolveu falar sobre a injustiça e mandou uma bela de uma indireta para um ex-brother que foi expulso da edição do ano, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato, eliminado por assediar a ex-intercambista mexicana Dania Mendez.

Fred falou que não gostou da estratégia tomada pelo Quarto Deserto em atacar a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros, relembrando sua trajetória e a dos rivais, dentro do jogo da casa mais vigiada do país.

“O que estão fazendo agora com a Domi é parecido com o que fizeram comigo. Isso é maldade. Eu fui taxado de maldoso, venenoso e opressor. Quem foi oprimido aqui fui eu, quem sofreu maldade e veneno aqui fui eu. Foi ao contrário do que me chamaram. Se eu era tão maldoso, saí pela porta da frente e voltei. E quem me chamava assim, tá onde?”, apontou o médico.

“Tá deitada no Big Fone", respondeu o biomédico Ricardo Alface, se referindo à médica Amanda Meirelles. Fred continuou: "E a outra pessoa? Saiu. Pela porta dos fundos. Eu voltei pela mesma porta que eu saí. Quem tramou contra mim saiu pela porta dos fundos”, complementou o médico.

Marvvila leva três punições em tempo recorde

A cantora Marvvila tomou três punições somente na manhã desta quarta-feira, 29. Após ser advertida por encostar no Big Fone duas vezes, ela foi punida e perdeu estalecas enquanto tomava sol com os aliados do Quarto Fundo do Mar. A advertência ocorreu porque a artista estava deitada na grama e depilando. Domitila, então, comentou sobre a situação da colega: "A Marvvila vai sair com zero estalecas hoje". Fred Nicácio brincou: "Tento te ajudar, mas você não se ajuda!".

