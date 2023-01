BBB23: Fred Nicácio desabafa sobre ataques por se casar com homem branco

Médico Fred Nicácio revela que sofreu ataques por estar se relacionando com um homem branco

O médico e fisioterapeuta Fred Nicácio relatou alguns ataques que sofreu por conta de seu relacionamento com um homem branco. Nesta terça-feira, 31, durante o confinamento do reality show da Rede Globo, Big Brother Brasil 23, o famoso aproveitou para desabafar para seus colegas de programa sobre o problema que enfrentou.

Enquanto conversava com a sister Tina, que também é preta, o profissional da saúde disse que chegou a ser criticado por não namorar alguém com a mesma cor de pele que a dele. “Já fui muito atacado por ter um relacionamento interracial”, revelou o brother.

Casado com um homem branco, Fred disse que o mundo gay torna difícil não se relacionar com brancos, já que, segundo ele, é um movimento “embranquecido”. Ele ainda diz que a sexualização exagerada de homens pretos piora a situação.

“Chamar uma pessoa de 'palmiteira' por se relacionar com uma pessoa branca é ofensivo no último nível”, contou, explicando que, por conta da vulnerabilidade, um homem preto pode ter problemas em negar o amor de uma pessoa branca.

Concordo com Fred Nicacio, triste demais o termo "Palmiteiro (pessoas negras que se relacionam com pessoas de pele clara)" #bbb23 — Vinícius (@ViniBBB23) January 31, 2023

Gabriel tira satisfação com Domitila

Após a formação do paredão, no domingo, 29, Gabriel e Domitila discutiram feio por conta do discurso da sister para continuar na casa. Na ocasião, a ativista pernambucana usou o relacionamento abusivo de Gabriel e Bruna Griphao como um motivo para ficar na casa: “Eu não vim aqui para ficar brincando com coisas que fazem analogia a relacionamentos abusivos. Eu não vim aqui para fazer boa praça”, disse.

Logo em seguida, Gabriel decidiu tirar satisfação com a sister e sobrou até para Bruna Griphao: "Precisava expor a Bruna depois de tudo que vocês conversaram hoje, ontem, anteontem? Você acha maneiro da sua parte? Só queria saber se você acha legal”, pontuou. Domitila rebateu o brother e os dois tiveram uma conversa tensa.