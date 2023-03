BBB23: Fred Nicácio desaba em lágrimas horas antes do resultado da repescagem

Médico Fred Nicácio não aguenta pressão e chora demais antes do resultado de quem volta para o BBB 23

Nesta quinta-feira, 23, será apresentado o resultado da repescagem do Big Brother Brasil 23, e na Casa do Reencontro, o médico Fred Nicácio desabou em lágrimas ao contar que não estava mais aguentando a pressão que estava sentindo no novo confinamento.

“Não aguento mais, queria que isso acabasse logo!”, desabafou o profissional da saúde. Fred também aproveitou para compartilhar um sonho que teve, que acabou acalmando ele, mas que deu um gatilho quando acordou. “Eu comecei a sentir medo, angústia, aperto no peito. Eu estava chorando por isso, foi meio que uma crise, sabe? O pior para mim não é o Big, são algumas pessoas”, revelou.

Fred ainda aproveitou para deixar claro que tem alguns receio de reviver algumas situações de racismo religioso dentro da casa mais vigiada do país. Porém, ele também achou consolo na ideia de que as pessoas e as constelações mudaram. “Isso me traz paz, sabe? Não vou ser ferido no mesmo lugar novamente por aquelas pessoas”, falou.

A professora de educação física Larissa Santos tentou consolar o amigo, falando que agora faltam apenas algumas horas para que a decisão final seja tomada pelo público. “Seja entrar na casa e a gente agarrar a oportunidade, ou seja, ir para nossa casa”, disse a personal trainer.

Desabafo! Tina confronta brothers sobre atitudes machistas dentro do BBB 23

Enquanto isso, na Casa do Reencontro, Tina confrontou Cristian em relação às atitudes que o brother tinha quando ainda estava no jogo. "Tem um vídeo de vocês no quarto olhando o corpo das mulheres, que é do meu quarto, isso foi uma coisa, assim, completamente ofensiva. Mas teve uma situação bem particular, que repercutiu muito lá fora e me machucou muito. Foi quando vocês deram risada, durante a festa, quando a Key diz: 'Alguém quer beijar' e vocês, tipo, 'a Tina, não sei o que'”, relembrou a sister.

