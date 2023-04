BBB23: Fred Nicácio arma plano para 'sabotar' sisters no Raio-X

Em conversa na cozinha do BBB 23, Fred Nicácio revelou para seus aliados o seu novo plano contra as rivais

Em conversa na cozinha da Xepa do BBB 23, Fred Nicácio disse para Sarah Aline ser importante que ela tenha o Confessionário como o lugar privado onde possa falar sem medo de ser mal interpretada: "Encare como o único espaço onde você não está sendo exposta para todo o Brasil com 85 câmeras filmando você".

Durante a conversa, o sinal de atenção toca para Aline Wirley, que não está no local. O médico, então, comenta sobre a quantidade de estalecas que a cantora já perdeu desde ontem no BBB 23. Fred Nicácio aproveita para "armar um plano" e fazer as sisters do Quarto Deserto perderem estalecas: "Acampar no Confessionário amanhã e gastar todo o tempo, aí todas elas perdem 500".

"Isso é uma p*** jogada", alerta Ricardo.

O médico fala que tem medo de ser maldoso ao fazer isso, mas Domitila e Ricardo pontuam que isso é jogo. "Faltam 20 dias, amigo", lembra a miss. E Ricardo finaliza: "Desculpa, mano, sem maldade, vou te falar uma coisa: são 2 milhões e meio".

Larissa fala de Ricardo: “Tá doido?”

Larissa e Ricardo se estranharam na casa do BBB 23 na madrugada desta quarta-feira. Ela contou que lavou a louça da Xepa na noite anterior, mas Ricardo discordou e contou que foi Sarah. "Ela tava lavando aqui ontem à noite, ela arrumou", disse ele.

Então, Larissa rebateu: “Que? Tá doido? Todas as panelas de segunda-feira quem lavou fui eu, ontem. Pergunta pro Black". Ricardo insistiu que foi Sarah, e Larissa voltou a afirmar que ela foi quem lavou os itens. "Ela separou e deixou ali, ela não lavou. Ô, meu Deus! Se tava as panelas só separada, sem comida. Então como eu lavei aquelas panelas ontem se ninguém fez comida?", disse ela.