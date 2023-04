BBB23: Fred Nicácio analisa possibilidades do Paredão: 'Duas delas com a Domitila'

Fred Nicácio, Cezar e Sarah Aline especulam votos nas quatro adversárias do BBB 23

Na área externa da casa, Fred Nicácio, Sarah Aline e Cezar conversam sobre a formação do próximo Paredão. O médico observa que ele e seus aliados precisam indicar três sisters do Grupo Deserto para a berlinda: "A gente precisa entender que a gente precisa colocar três delas. A gente tem que conseguir uma sacada de colocar três delas no Paredão".

Sarah Aline ouve em silêncio o médico e fica pensativa. Black, então, pensa que somente vão conseguir esse feito com uma liderança, juntando os votos deles com o voto de Ricardo e se elas não voltarem do Bate-Volta: "Aí, a chance é essa".

Nicácio analisa também outra opção do Grupo Fundo do Mar. "Ou pelo menos assim: duas delas com a Domitila. Se elas forem na Domi a gente tem que conseguir botar a Amanda, a Aline ou se elas forem em mim".

Cezar, do BBB 23, é investigado por abandono de emprego

O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) abriu um processo administrativo para apurar denúncia de abandono de emprego por parte de Cezar Black, que está confinado no BBB 23 desde janeiro. A denúncia é em razão de faltas injustificadas no trabalho, que coincidem com o início da sua participação no reality. A informação foi divulgada a princípio pelo jornal Metrópoles.

De acordo com o hospital universitário, o processo contra o enfermeiro se deu por faltas, registradas em março, sem justificativas oficiais, como banco de horas, abono, férias ou licença.

Segundo o Portal da Transparência, Black tirou férias em janeiro, quando ingressou no programa global. Em fevereiro, ele utilizou acúmulo de banco de horas e abonos, mas passou a registrar ausências sem explicação prévia, gerando descontos na folha salarial. Em março, por só ter tido faltas sem justificativa oficial (abono, licença, férias ou banco de horas), passou a ser alvo do processo.

O hospital soltou uma nota sobre o acontecimento e a equipe do brother ainda não se pronunciou