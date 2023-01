BBB23: Fred fica revoltado com atitude de Guimê: ‘É a segunda vez’

Youtuber Fred, do canal Desimpedidos, fica revoltado com atitude de Mc Guimê no confinamento de Big Brother Brasil 23

Nesta sexta-feira, 27, o youtuber e influenciador de futebol Fred, do canal Desimpedidos, mostrou que ficou bastante revoltado com uma atitude de seu companheiro de confinamento no Big Brother Brasil 23, MC Guimê.

O que aconteceu foi que o marido de Lexa decidiu dar todas as estalecas que tinha para conseguir o poder coringa. De acordo com o ex-marido de Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, o funkeiro não pensou no coletivo, mas apenas em si mesmo e só quis se salvar.

“Eu e Lari, a gente ficou meio pá com Guimê, tá ligado? Eu falei para gente ficar ligeiro, mas é a segunda vez que ele faz isso, quando é para pensar no dele ele vai lá e fod*-se. Ele deixou claro isso hoje, ou é grupo e a gente vai junto ou divide e cada um por si”, relatou.

“Eu imagino que eu tenha muito mais aliados do que o Guimê, tem que ser inteligente na parte dele. Fizemos o investimento do grupo e ele foi o primeiro e entrar no raio-x e pô…”, concluiu o youtuber, claramente indignado.

Falou mesmo! Líder da semana, Antonio da Cara de Sapato revela sua opinião sobre o padrão estético que os lutadores de MMA, como ele, têm que encarar

Ainda nesta sexta, o lutador de MMA e líder da semana deu sua opinião sobre padrões estéticos, mais especificamente em relação aos lutadores do esporte que pratica. “Sempre tentei evitar, mas estourou um pouquinho [por causa] de soco, não foi nem no jiu-jitsu. Vai piorando com o tempo porque estoura de novo, e orelha tem vários vasos. Quando se quebra a cartilagem, dá inflamação. No meio da luta, não se para para ver. Aquilo é sangue coagulado, que fica duro”, explicou Cara de Sapato.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!