BBB23: Fred fala com Larissa sobre erros de português da sister

Youtuber Fred pergunta para Larissa se pode dar toques e corrigir português da sister

A personal trainer Larissa Santos vem chamando a atenção dos colegas de confinamento do Big Brother Brasil 23 e dos internautas e espectadores sobre suas falas no reality show. Enquanto estava no quarto do líder, o youtuber Fred dar um toque sobre um erro de português cometido frequentemente pela sister.

“Posso te falar uma coisa e você não me leva a mal? É que você fala ‘truce’ e é ‘trouxe’”, comentou o ex-marido da influenciadora e empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, enquanto conversava com a líder da semana.

Fred e Larissa estão sendo extremamente shippados pelos internautas, que estão ansiosos para que alguma coisa aconteça. Recentemente, além de dormirem juntos, eles também tomaram banho juntos no escuro depois da festa, deixando a web maluca.

“Truce? Trouxe? Eu falo ‘truce’ mesmo”, assumiu a personal trainer. “Por isso que te perguntei, se você quiser que eu te dê um toque ou outro”, explicou o youtuber, tentando ser delicado para que Larissa não se sentisse mal.

Fred para Larissa: “Por isso que eu te perguntei, se você quiser que eu dê um toque ou outro” #BBB23pic.twitter.com/z95iZMp9p3 — CHOQUEI (@choquei) January 23, 2023

No BBB 23, Key Alves dá calcinha para Gustavo

Horas antes do paredão, a jogadora de vôlei Key Alves e o agricultor Gustavo, chamado de 'Cowboy', que vivem um relacionamento romântico dentro do confinamento, trocaram presentes enquanto faziam as malas para enfrentarem a berlinda nesta terça-feira, 24. Os dois estavam arrumando as malas e decidiram trocar itens íntimos para um lembrar do outro.

Key deu uma calcinha preta para o amado. “Pera aí, tu vai levar uma calcinha minha também. Tá achando que o quê? Que não vou te dar um chá?”, disse ela. Por sua vez, Gustavo deu uma cueca branca para a amada. “Você sempre vai lembrar de mim”, afirmou ele. E ela respondeu: “Vou usar como shorts”. Para finalizar, o rapaz respondeu: “Espero que a gente se lembre um do outro junto, coladinho”.