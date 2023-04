BBB23: Fred explode ao ouvir sister cantando: ‘Pelo amor de Deus’

Médico Fred Nicácio detona sister ao notar cantoria pela casa do Big Brother Brasil 23

Enquanto conversava com a psicóloga Sarah Aline e a Miss Alemanha e ativista Domitila Barros na cozinha da Xepa do Big Brother Brasil 23, o médico Fred Nicácio revelou que não está mais aguentando estar perto da atriz Bruna Griphao, uma de suas rivais do Quarto Deserto.

Aparentemente, o médico não suporta mais ouvir a atriz gritar, muito menos consegue engolir as cantorias de Bruna pela casa mais vigiada do país, relembrando até que ela acordou cantando a música Diamonds, da Rihanna, que foi o toque de despertar do dia. “Pelo amor de Deus, gente. De manhã cedo”, reclamou o brother.

“Última vez que eu falei isso eu fui crucificada”, expôs a Miss Alemanha, concordando com as palavras do médico, destacando como foi mal interpretada pelas rivais ao falar a mesma coisa sobre Bruna há alguns dias. “Pior que tem talento. Eu acho que tem, realmente. Agora, sério, sem ironia, de verdade”, ponderou Fred, falando que realmente acredita no potencial da atriz.

“Tem um talento vocal, eu consigo reconhecer isso, de fato tem. Só que, como é excessivo, é toda hora, sabe, aí acaba irritando. Existe um talento. De fato existe, isso é inegável. Afinada, tem um timbre bonito, alcança notas legais”, completou o brother.

Fred Nicácio arma plano para 'sabotar' sisters durante o Raio-X

Em uma conversa na cozinha sobre a importância do Raio-X, Fred Nicácio aproveita para "armar um plano" e fazer as sisters do Quarto Deserto perderem estalecas: "Acampar no Confessionário amanhã e gastar todo o tempo, aí todas elas perdem 500". O médico fala que tem medo de ser maldoso ao fazer isso, mas Domitila e Ricardo pontuam que isso é jogo. "Faltam 20 dias, amigo", lembra a miss. E Ricardo finaliza: "Desculpa, mano, sem maldade, vou te falar uma coisa: são 2 milhões e meio".

