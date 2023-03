BBB23: Fred dá sermão em Ricardo Alface depois de briga com brother

Médico Fred Nicácio critica biomédico Ricardo Alface depois de treta feia com enfermeiro Cezar Black no BBB 23

Nesta terça-feira, 28, o médico Fred Nicácio deixou claro que não gostou da postura do biomédico Ricardo Alface durante a treta que teve com o enfermeiro Cezar Black durante a madrugada, e fez questão de criticar e dar sermão no brother por conta de toda a briga.

Para quem não sabe, durante o jogo da discórdia, a médica Amanda Meirelles decidiu expor que o ex-aliado estava tentando colocar ela contra o enfermeiro. Daí, o caos se instaurou na casa mais vigiada do país, com direito a gritaria e até mesmo promessas de Paredão.

Fred, então, reprovou bastante a atitude do biomédico. Para o médico, Cezar Black somente reagiu a uma descoberta chocante. “Eu entendo a sua chateação, mas houve uma quebra de confidencialidade para com ele”, disse o brother. “Confidencialidade não, pode ter sido confiança”, corrigiu Ricardo.

“Então, houve uma quebra de confiança de sua parte para com ele. E o que aconteceu da parte dele para você foi um contragolpe. Você é um cara muito inteligente, você consegue articular falas muito boas e, ali, por mais que a Amanda tivesse tirado você para falar aquilo, eu acredito que você poderia ter tido uma outra forma de se defender”, concluiu Fred.

Sarah Aline não apoia e critica postura de brother: ''Não foi legal''

O clima esquentou na casa do BBB 23 após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27. Logo depois do término da dinâmica, Ricardo e Cezar Black protagonizaram uma discussão que não acabou muito bem. Sarah Aline então aconselhou Alface e não apoiou a postura do affair.

Segundo a psicóloga, o comportamento do biomédico de falar mais alto com o enfermeiro e com Amanda e Aline Wirley pode não ter sido bem vista pelo público. Ele então alegou que foi primeiro atacado por Black, que começou a elevar a voz na conversa.

"Você tem que lembrar da sua trajetória até aqui. No começo do jogo você tinha tido reações que você não gostou, você reconheceu. Você estava lidando com isso. Realmente vi você tentando corrigir a maneira que vocês extrapola na hora da raiva", disse Sarah Aline.

"Agora, vivendo 71 dias e faltando 29 dias, tem certeza que você vai voltar a ter reatividade que você tinha? Eu sei que elas gritaram, apontaram o dedo na sua cara. Mas só lembra da sua trajetória até aqui. É o último gás. Não tô falando que é pra você não ficar indignado, não ter raiva, mas entende que isso pode ser interpretado de qualquer outra maneira? E talvez possa ser interpretado da maneira que realmente foi. E não foi legal te ver, te assistir. Talvez a gente não tenha que conversar sobre isso hoje. Vou falar coisas que você não vai querer ouvir", declarou a líder da semana para o parceiro.