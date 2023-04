BBB23: Fred aponta deslize no reality e fica com Aline entalada na garganta

Médico Fred Nicácio não gosta de comentário feito pela cantora ex-Rouge no BBB 23

Nesta quinta-feira, 6, o médico Fred Nicácio revelou que não gostou nada de um comentário feito pela cantora e ex-Rouge Aline Wirley durante o último Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil 23. O brother acusou a sister de expôr ele para os adversários ao revelar que eles teriam tido uma conversa íntima.

“Isso é feio”, reclamou o médico, que conversava com o enfermeiro Cezar Black, enquanto eles malhavam. Na época da conversa com a cantora, Fred chegou a chorar por estar se sentindo perseguido dentro da casa mais vigiada do país.

“Eu estava fragilizado com aquela perseguição toda que estava acontecendo. Ela percebeu isso, se ofereceu como ombro amigo, eu conversei com ela, chorei com ela, tive conselhos dela, aceitei conselhos, aceitei o acolhimento”, desabafou o médico.

“Foi um momento de intimidade nosso. Ela não tinha nada que trazer isso para o Jogo da Discórdia. Isso é feio, isso é tocar em pontos que não são para serem tocados", completou Fred. “Agora eu entendo”, respondeu Cezar.

Fred Nicácio analisa possibilidades do Paredão: 'Duas delas com a Domitila'

Na área externa da casa, Fred Nicácio, Sarah Aline e Cezar conversam sobre a formação do próximo Paredão. O médico observa que ele e seus aliados precisam indicar três sisters do Grupo Deserto para a berlinda: "A gente precisa entender que a gente precisa colocar três delas. A gente tem que conseguir uma sacada de colocar três delas no Paredão".

Sarah Aline ouve em silêncio o médico e fica pensativa. Black, então, pensa que somente vão conseguir esse feito com uma liderança, juntando os votos deles com o voto de Ricardo e se elas não voltarem do Bate-Volta: "Aí, a chance é essa". Nicácio analisa também outra opção do Grupo Fundo do Mar: "Ou pelo menos assim: duas delas com a Domitila. Se elas forem na Domi a gente tem que conseguir botar a Amanda, a Aline ou se elas forem em mim".

