BBB23: Festa de Sarah rende críticas do público após cardápio vazar: "Inacreditável"

Festa de Sarah rende críticas; público desmascarou a Globo após Boninho desmentir veto ao tema

A festa de Sarah Aline que rolou no BBB23 na madrugada desta quinta-feira, 30, gerou muita repercussão nas redes sociais. Isso porque muitos notaram que a emissora mudou de última hora o tema e acabou entregando menos do que poderia.

Em comentários realizados nas redes sociais, telespectadores perceberam uma festa bem menos decorada do que o habitual. O público também notou que o cardápio não batia com o tema da festa. Telespectadores também notaram que itens de decoração eram repetidos - até o cardápio da festa originalmente planejada acabou vazando.

"Até a decoração foi reutilizada! Sério, inacreditável, logo no tema da Sarah fazem uma coisa dessa",

criticou um. "Nome do cardápio da festa da líder vaza na internet com o título “Boteco da Sarah Aline”. Os pratos citados na placa são os que estão sendo servidos na festa, isso comprova que sem a pressão, o tema “Realeza Africana” não iria acontecer", acusou outro fã.

Fãs também criticaram outros detalhes da festa. "A Globo não se deu o trabalho nem de colocar um mapa da África, mostrar no telão rainhas e reis da história de verdade, nem feijoada, cachupa, moamba como pratos a se servir, uma música eletrônica sem sentido, a coroa que salvou, porque a roupa de realeza faltou", criticou outro.

PEGO NA MENTIRA? Nome do cardápio da festa da líder vaza na internet com o título “Boteco da Sarah Aline”.



Os pratos citados na placa são os que estão sendo servidos na festa, isso comprova que sem a pressão, o tema “Realeza Africana” não iria acontecer #BBB23pic.twitter.com/HOBXoF23MK — Africanize (@africanize_) March 30, 2023

Até a decoração foi reutilizada

Sério, inacreditável, logo no tema da Sarah fazem uma coisa dessa pic.twitter.com/9e4mqpFkBs — Anna¹¹ 🦁🤴🏾💅🏾⚓️ (@annacarvalho_11) March 30, 2023

Ricardo revela seu Pódio

Em uma conversa com a Miss Alemanha, Alface revela para Domitila Barros, seu Top 3 e que a sister está em seu top 5 e afirma: "Meu voto não é em você e está longe de ser, Domi. Top 5 você está comigo”

No papo, o biomédico confessa que vê o seu Top 3 por afeto, com Sarah Aline e Marvvila, mas como visão de jogo incluiria a ativista. "A gente tem que ver a razão e quem fez por merecimento. Merecimento até agora eu vejo que você fez o seu game aqui. Você tem merecimento sim de chegar ao Top 3", pontua Ricardo.