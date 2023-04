BBB23: Fãs mandam presentes caros para Key: ‘Perfeitos’

Seguidores enchem jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves de presentes caros

A jogadora de vôlei Key Alves foi completamente surpreendida por seus fãs! Uma das participantes mais marcantes do Big Brother Brasil 23, que possui uma legião imensa de fãs e seguidores, recebeu uma quantia chamativa de presentes caros dos internautas.

Em suas redes sociais, a atleta e ex-sister mostrou alguns dos diversos itens de grifes que seus fãs, chamados de chaveirinhos, mandaram para ela. “Essa sacola é tão chique, vou usar como bolsa. Amei, amo óculos da Prada, tenho um só. Que chique, meu pai do céu. Melhor nem perguntar quanto foi isso daqui. Vocês são doidas, muito obrigada. Meus fãs são perfeitos”, explicou Key, mostrando bastante gratidão pelos mimos.

🚨VEJA: Key Alves ganhando presentes dos fãs, entre eles um óculos da Prada, uma bolsa da Gucci, um perfume da Versace e muito mais.

pic.twitter.com/Tn6JenzSMV — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 18, 2023

Ricardo fala sobre Paredão Duplo: “Mereço chegar”

O biomédico Ricardo disputa sua estadia na casa mais vigiada do Brasil com a educadora física Larissa no primeiro paredão duplo do BBB23. Mas nesta quarta-feira, 19, o brother surgiu bastante tranquilo e afastou a possibilidade de uma eliminação ao avaliar sua trajetória no reality durante seu Raio-X.

"Top 5, estamos aí. Estou nesse duelo com a Lari. A única resposta que eu posso ter é ir nesse Paredão com ela, agora. É isso... Fiz meu jogo", ele iniciou seu vídeo diário no confessionário da casa e continuou: "Espero que vocês tenham entendido que não foi arrogância minha falar do Top 3”, Ricardo comentou sobre sua vontade de chegar ao pódio do reality show da Rede Globo.

“Sinto que mereço chegar. Muitas pessoas no Brasil sabem o meu valor. É assim que eu me vejo como jogador", Ricardo continuou e defendeu a sua estadia na casa. O sergipano também aproveitou para mostrar que não está nada preocupado com a disputa contra a professora de educação física: "A única coisa que eu tenho aqui é minha autoconfiança e ela não vai ser abalada”, disparou o biomédico.