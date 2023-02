BBB23: Ex-BBB Camilla de Lucas sai em defesa de Tina nas redes sociais: “Qual é o critério?”

A participante do BBB 21, Camilla de Lucas defendeu a participante do BBB 23 Tina, que está no Paredão

CARAS Digital Publicado em 07/02/2023, às 17h31

A ex-BBB Camilla de Lucas saiu em defesa da participante Tina do BBB 23 - Reprodução: Instagram