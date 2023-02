BBB23: Ex-BBB Ana Paula Renault fala sobre Fred Nicácio: "Protagonista”

Ana Paula participou do BBB 16 e falou sobre o que pensa da participação de Fred Nicácio no BBB 23

Ana Paula Renault usou seu Twitter para opinar sobre o desempenho dos participantes do BBB 23.

O preferido da ex-sister até o agora é o médico Fred Nicácio, que assim como Ana, também voltou ao jogo depois de participar de um paredão falso. "Quer queira, quer não, Dr. Fred é o protagonista dessa edição até agora", elogiou a ex-BBB no Twitter.

Alguns de seus seguidores concordaram com a ex-sister. "Não tem como negar isso", "Amo", escreveu um, "Dr. Fred Nicácio está reescrevendo a narrativa ", comentou outro, "A, gente! Ele é maravilhoso me faz rir muito!" escreveu uma terceira, "Acho ele mais um antagonista que caiu nas graças do povo porque, querendo ou não, está movimentando o jogo", foram alguns dos comentários dos fãs do médico.

Outros, contudo, discordaram da ex-sister e criticaram bastante o dermatologista. "Ah, Ana! O cara é um chato, com um ego enorme! Ele não desce...", opinou um. "Estão forçando isso nas edições, mas durante o dia ele fica apagado, gosta de aparecer no ao vivo, treinou bem fora da casa!", escreveu outro. "Não mesmo (risos). Ele e só um chato insuportável", postou um terceiro.

Ana Paula Renault ficou marcada no BBB 16 ao gritar "Olha ela!" depois de voltar de um paredão falso. A mineira se envolveu vários barracos no reality show e foi expulsa depois que a produção considerou que ela deu um tapa em Renan, durante uma festa da casa mais vigiada do Brasil.

Durante o paredão falso dessa edição, no qual o médico participou com sua a maquiadora Marília, Ana Paula comentou sobre as diferenças de quando foi a sua em um paredão falso: “Na minha época não tinha card. Era bem aleatório e também não tinha som o tempo inteiro. Do nada o som aparecia. Às vezes eu estava dormindo e o povo na internet postava 'acorda essa mulher'. Agora está bem parecido com o BBB do Arthur Aguiar e o da Carla Diaz ", disse ela.