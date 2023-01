BBB23: Esquecido pela produção, brother é deixado de fora da casa antes do paredão

Antes de anunciar quem sairia da casa, produção do Big Brother Brasil 23 esquece brother trancado na área externa

Um pouco antes de Tadeu Schmidt (48) dar o resultado final do primeiro paredão do Big Brother Brasil 23, que fez com que Fred Nicácio e Marília fossem para o Quarto Secreto, a produção pediu para que os confinados entrassem na casa para uma manutenção externa. Porém, Cezar Black acabou sendo esquecido do lado de fora, precisando até acenar para as câmeras para ser liberado novamente.

Desesperado, o enfermeiro não conseguia de jeito nenhum entrar na parte interna da casa mais vigiada do Brasil. Algum tempo depois, a produção notou o brother, que foi liberado para entrar. Conversando com alguns amigos, ele falou sobre o momento curioso que viveu no programa.

“Nossa, eu fiquei preso. Que susto, eu estava lá na lavanderia, vei", disse o enfermeiro. Que rendeu muita treta com Tina nesta terça-feira, 24, pois ela se negou a emprestar uma de suas perucas em uma festa.

o cezar black ficou preso fora da casa vsf #BBB23pic.twitter.com/e89WX6DykM — mari. (@iyigecceler) January 25, 2023

BBB 23: Fred Nicácio e Marília vão para o quarto secreto

No primeiro paredão do BBB23, Fred Nicácio e Marília acabaram sendo escolhidos pelo público para visitar a novidade da edição, o Quarto Secreto. Mas eles não vão voltar para a casa, pelo menos, não os dois. Agora, os dois disputam por uma vaga de volta para o confinamento entre eles.

O público preferiu manter Key Alves e Gustavo, o cowboy, no programa. Fred Nicácio e Marília receberam 69,26% dos votos do público para irem para o quarto secreto após uma votação contra a jogadora de vôlei e seu affair.

Em seu discurso, Tadeu Schmidt disse: "O BBB começou com tanta gente e dará adeus para dois de uma vez. Nunca houve uma semana em dupla, e logo na primeira semana, na vez de vocês. Na primeira eliminação, o casal que deu match desde o primeiro segundo, e a dupla mais improvável. É muito pouco tempo para o público te conhecer, embora pareça que já temos um mês de BBB. Em uma semana, todo mundo já se deixou levar pela emoção de alguma forma. Mesmo assim, é pouco tempo para o Brasil te conhecer. Imagina esse pouco tempo dividido por dois? Você foi dupla, para o bem e para o mal. Tem uma dúvida que vai ficar para sempre na sua cabeça: será que estou saindo por minha causa ou por causa da minha dupla? Para quem fica na casa, uma sensação semelhante: eu queria que os dois saíssem ou só queria que um saísse e o outro foi embora junto? Os primeiros eliminados do BBB 23 são a dupla Fred e Marília.".