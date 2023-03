BBB23: Escorraçado, Alface toma atitude drástica e desabafa: "Não aguento mais"

Alface toma atitude drástica e desabafa após sua decisão; veja

O brother Ricardo Alface se revoltou nesta terça-feira (7) após ser escorraçado ao deixar o quarto fundo deserto no BBB23. Ele tomou a decisão após os acontecimentos na noite anterior. Só que a decisão acabou rendendo uma treta pesada com Cara de Sapato.

Muito abalado, ele disse que está em seu limite."Eu vou jogar sozinho, não quero passar de troca de time. Mas eu não tenho que aguentar essas paradas, eu quero que se lasque todo mundo. Se o Fred sair lá e eu sair depois eu vou ficar feliz porque eu não aguento mais, não aguento mais", declarou ele.

Domitila então aconselhou o brother. "Lembre-se que no momento em que estamos mais lascados, somos minoria, não temos privilégio nenhum, nem dinheiro a gente tem. É nesse momento que seus valores lhe guiam até esse quarto", disse ela.

Cézar, que também ouvia a conversa, se pronunciou. "Tem várias traições lá. Eles tão passando pano lá pro Sapato que falou que queria jogar com o Cowboy, pro Fred. E agora você que é o traidor", esclareceu.

Bruna dizendo que alface é agressivo e uma pessoa ruim. Isso mesmo, a BRUNA chamando alguém de agressivo.#TeamAlface#BBB23pic.twitter.com/Gjn5tmt975 — Ricardo Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 7, 2023

A SAÍDA DO QUARTO

Tudo começou quando Ricardo procurou os integrantes do quarto para falar sobre os acontecimentos da última noite. Nada contentes com as justificativas do brother, o grupo Deserto tentou alertar que o biomédico estava se aproximando demais dos rivais e a discussão começou.

Em meio a uma gritaria generalizada, Bruna (23) condenou as atitudes do brother, que trouxe uma treta antiga pra discussão: “Eu nunca te chamei de traíra, de maluco, nunca te chamei de nada disso”. Ricardo rebateu: “Falou sim, falou que eu precisava de tratamento, isso eu não esqueço não”. “

Ainda com os ânimos aflorados, Bruna detonou Ricardo enquanto chorava: “Você é agressivo, você é ruim, você é uma pessoa ruim. Olha como você é baixo. Você é a pessoa mais incoerente que eu já conheci na vida. Tudo o que fizerem com você eu vou bater palma, porque você merece”, declarou.