BBB23: Equipe de Sarah se pronuncia após rima supostamente racista de Bruna

Atriz Bruna Griphao faz rima para atacar Sarah Aline e usa termo que internautas consideraram racista

Nesta quarta-feira, 5, a equipe que cuida das redes sociais da psicóloga Sarah Aline decidiu falar sobre a rima que a atriz Bruna Griphao fez dentro do confinamento depois da briga que teve com a rival no Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil 23. Na ocasião, a famosa usou o termo “comer banana” para falar sobre o affair do biomédico Ricardo Alface.

“Estamos cientes e em posse de todas as imagens e vídeos do episódio envolvendo a participante Bruna Griphao. Segunda-feira (03), Bruna fez uma rima sobre o jogo confortável da Sarah e, nesse contexto, citou o termo 'banana'. Não é a primeira vez que a participante usa termos ou faz rimas que estigma ou estereotipa pessoas pretas”, começaram, em um comunicado compartilhado no perfil oficial da psicóloga no Instagram.

“Temos consciência de que tais associações não são incomuns e, a depender do caso, podem se configurar como criminosas. Por aqui, estamos analisando todo o episódio juntamente com a nossa equipe jurídica e medidas cabíveis serão tomadas. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos”, finalizou a equipe de Sarah.

BBB23: Bruna gera revolta com fala polêmica ao provocar Sarah: ‘Come uma banana’

A atriz Bruna Griphao foi fazer um rap de forma freestyle, quando soltou uma frase que muitos internautas não gostaram muito. Depois de brigar com a psicóloga Sarah Aline e acusar a sister de ter um jogo “confortável”, Bruna aproveitou uma de suas rimas para alfinetar a rival, mas optou por usar uma analogia que muitos usuários apontaram como racismo. Na rima, ela diz: “Aqui, se você tá confortável, come uma banana. Quando tá desconfortável, todo mundo espana”.

Os internautas ficaram extremamente irritados com a rima de Bruna. "Todo negro ela chama de urubu e fala para comer banana?”, apontou uma usuária do Twitter. “O povo só entende racismo depois que chama de machado e a Bruna tá quase lá”, criticou um outro. “Confortável tá ela que só foi uma vez ao paredão, nojenta, Sinhá dos infernos”, criticou uma terceira pessoa, indignada com a sister.