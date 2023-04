BBB23: Equipe de Sarah Aline aciona justiça após ataques na web

Assessoria de Sarah Aline do BBB23 anuncia medidas legais contra racismo na redes sociais: “Não passarão”

Enquanto Sarah Aline (25) está confinada no BBB23, sua assessoria se manifestou sobre os ataques racistas que a sister está sofrendo nas redes sociais. Pelo Twitter, a equipe apontou que alguns internautas estão cometendo o crime gravíssimo e anunciou que todas as medidas legais serão tomadas a partir de agora.

O comunicado veio acompanhado de um print contendo um tweet de cunho racista para expor a situação. Na publicação, uma usuária da rede social comparou a participante do reality com um macaco. “Racistas não passarão. Peço para que denunciem o perfil”, a conta oficial da psicóloga pediu ajuda aos seguidores.

Em seguida, a assessoria completou com outro tweet e avisou que estão acionando a justiça para tomar medidas legais: "Racistas não passarão! As medidas cabíveis e necessárias serão tomadas. Agora só consigo expressar desgosto por gente assim. Seguimos" , a equipe de Sarah Aline repudiou o ato.

Nos comentários da publicação, vários internautas se revoltaram com a situação e prestaram apoio à psicóloga, ajudando a denunciar a conta, que já foi derrubada pela rede social: “Gente do céu, isso já está passando dos limites”, lamentou uma seguidora. “Denunciem ao Ministério Público, pelo amor de Deus”, orientou mais uma.

Equipe de Sarah se pronuncia após rima supostamente racista de Bruna.

Na última quarta-feira, 5, a equipe que cuida das redes sociais da psicóloga Sarah Aline decidiu se pronunciar sobre a rima supostamente racista que a atriz Bruna Griphao (24) fez dentro do confinamento, depois da briga que teve com a rival no Jogo da Discórdia.

“Não é a primeira vez que a participante usa termos ou faz rimas que estigma ou estereotipa pessoas pretas”, a equipe iniciou o texto em que repudia a fala da atriz e avisou que estão tomando as medidas legais.